أخبار البنوك.. اسحب الراتب مقدمًا لحد 100 ألف من البنك العربي الأفريقي

يقدم البنك العربي الأفريقي الدولي خدمات مختلفة لعملائه ما بين الودائع المختلفة وبطاقات الائتمان والبطاقات المدينة وتمويل السيارة والتمويل الشخصي بالإضافة لخدمة تحصيل الضرائب إلكترونيًا وصرف الراتب مقدمًا.

وتستعرض "الوطن" استمرارًا لخدمة أخبار البنوك التي تقدمها لقرائها، تفاصيل خدمة صرف الراتب مقدمًا بحد يصل 90% من الراتب الشهري، وهو حد تسهيل ائتماني يتم صرفه مباشرة من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك العربي الأفريقي الدولي، والموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، كالتالي:

مميزات خدمة سحب الراتب مقدمًا من البنك العربي الأفريقي الدولي

وجاءت مميزات سحب الراتب مقدمًا من البنك على النحو التالي:

حد تسهيل يصل إلى 90٪ من راتبك الشهري بحد أدنى 1000 جنيه مصري وحد أقصى 100.000 جنيه مصري بدون فائدة.

إمكانية سحب الرصيد مباشرة من شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك.

يتم سداد المبلغ تلقائيًا من المرتب.

إمكانية إعادة استخدام حد التسهيل مرة أخرى لمدة 3 سنوات.

لا توجد فائدة أو رسوم سداد أو رسوم في حالة الإلغاء.

شروط الحصول على خدمة سحب الراتب مقدمًا من البنك العربي الأفريقي الدولي

ويُشترط للحصول على خدمة سحب الراتب مقدمًا من البنك العربي الأفريقي الدولي ألا يقل المرتب عن 3000 جنيه.

المستندات المطلوبة للحصول على خدمة سحب الراتب مقدمًا من البنك العربي الأفريقي الدولي

وحدد البنك المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة على النحو التالي:

صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

نموذج طلب الحصول على الخدمة من أقرب فرع.

وتتم الخدمة خلال 5 أيام عمل، ويتم دفع 2% مصاريف إدارية.

ويشترط للحصول على قرض السيارة من البنك العربي الأفريقي الدولي فتح حساب، وتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي السارية، وألا يقل السن عن 21 عامًا، وألا يزيد على 64 عامًا عند تاريخ انتهاء التمويل، كما يجب أن يكون العميل جرى تعيينه على الأقل لمدة 6 أشهر في المكان الحالي الذي يعمل به.