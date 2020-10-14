أخبار البنوك.. تفاصيل قرض أصحاب المهن الحرة بتمويل يصل لمليون جنيه

تقدم البنوك الحكومية والخاصة مجموعة متنوعة من القروض، ومنها القروض الشخصية، قروض شراء السيارة، وقروض لأصحاب المعاشات بضمان المرتب أو تحويل الراتب وقروض لأصحاب المهن الحرة.

وتستعرض "الوطن" في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها يوميا للمتابعين والقراء، تفاصيل الحصول على القرض المخصص لأصحاب الأعمال والمهن الحرة على النحو التالي:

بنك الإسكندرية

- تصل مدة التمويل إلى 7 سنوات.

- الحد الأدنى لقيمة التمويل 5 آلاف جنيه، والحد الأقصى يصل إلى مليون جنيه.

- الحصول على تأمين مجاني على الحياة خلال مدة التمويل.

- أن يتراوح عمر العميل من 25 إلى 65 عامًا.

المستندات المطلوبة:

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- كشف حساب بنكي (12 شهر).

- بطاقة ضريبية سارية.

- مستخرج سجل تجارى حديث (لا يتعدى 3 أشهر).

- فاتورة مرافق حديثة "غاز – كهرباء – تليفون" لا يتعدى تاريخها 3 أشهر.

البنك التجاري الدولي CIB

مميزات القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة:

- يبدأ القرض من 10 آلاف جنيه، ويصل إلى 750 ألف جنيه لأصحاب المهن الحرة، و1 مليون و500 ألف جنيه لأصحاب المهن الحرة في قطاع الخدمات المصرفية لدى البنك.

- مرونة في السداد لمدة تصل إلى 5 سنوات.

- سعر عائد مميز يتراوح بين 19% حتى 23.5%.

- تحديد مبلغ القرض وفقا للتعاملات على كشف الحساب البنكي.

- تأمين على الحياة خلال فترة سداد القرض.

المستندات المطلوبة:

- صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية).

- سجل تجاري حديث.

- كشف حساب بنكي لآخر 6 شهور (للعملاء الجدد فقط).

- إيصال مرافق حديث لفاتورة الهاتف أو الكهرباء أو الغاز (بحد أقصى 3 شهور).

بنك HSBC

المزايا التي ستحصل عليها:

- مبلغ تمويل يصل إلى 500 ألف جنيه مصري بناءً على متوسط الرصيد لآخر 6 أشهر.

- معدلات عائد ثابتة وتنافسية.

- لا يوجد حد أدنى للرصيد المطلوب في حسابك ذي الصلة لفترة التمويل.

- فترة سداد تمويل مرنة من 6 أشهر إلى 60 شهرًا.

- أقساط شهرية ثابتة ومتساوية لسهولة التخطيط للميزانية الشهرية.

الأهلية:

- العمل بحد أدنى لمدة 3 سنوات.

- يجب أن يكون الحد الأدنى للعمر 30 عامًا والحد الأقصى 65 عامًا في نهاية فترة سداد التمويل.

- ينبغي أن يكون العميل مصري الجنسية.

المستندات المطلوبة:

- بطاقة رقم قومي سارية المفعول.

- فاتورة خدمة تليفون أو كهرباء أو غاز حديثة (صادرة خلال آخر 3 أشهر كحد أقصى) مع مبلغ استهلاك 9 جنيه مصري لفاتورة الكهرباء و3 جنيه مصري لفاتورة الغاز و36 جنيه مصري لفاتورة التليفون كحد أدنى.

- إثبات الدخل: كشوف الحساب البنكي لحسابات الأفراد و/أو الشركات للأشهر الستة الأخيرة.

- آخر شهادة حالة ضريبية وتأمينات اجتماعية صادرة عن سلطات الضرائب أو عن محاسب قانوني.

- البطاقة الضريبية الأصلية للاطلاع عليها، ونسخة يتم الحصول عليها.

- ما يثبت سنوات العمل: السجل التجاري (بحد أقصى منذ 3 أشهر).

- كشوف حسابات مُراجعة لآخر عامين.

بنك التعمير والإسكان

يقدم بنك التعمير والإسكان برامج تنافسية إلى أصحاب الأعمال بكافة أنواعها، كما يقدم أيضًا برامج متخصصة لأصحاب المهن الحرة (الأطباء أصحاب العيادات أو المراكز الطبية، المهندس الاستشاري، المحاسب القانوني) وأصحاب الصيدليات وذلك من خلال فريق متخصص يقدم الخدمات والحلول المالية.

مزايا الحصول على القرض:

- قرض شخصي يصل إلى مليون جنيه مصري.

- تأمين على الحياة مجانًا حتى انتهاء مدة القرض.

- مرونة فى فترة السداد تبدأ من 6 أشهر وحتى 60 شهرًا.

- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية التمويل.

الشروط والمستندات المطلوبة:

- صورة بطاقه الرقم القومى السارية.

- إيصال مرافق أو خدمات حديث لم يمر علية 3 أشهر.

- كشف حساب آخر 6 أشهر أو شهاده من محاسب قانوني.