أسرة محمود ياسين تستقبل العزاء في الشيخ زايد الليلة

تستقبل أسرة الفنان محمود ياسين، اليوم الجمعة، العزاء في الفقيد الذي رحل عن عالمنا صباح أول أمس، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلنت أسرة الراحل عن استقبالها العزاء عقب صلاة المغرب، في ساحة كومباوند "رويال سيتي" بمدينة الشيخ زايد.

ورحل "فتى الشاشة الأول" عن عالمنا، في الساعات الأولى من صباح أول أمس، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد أن أثرى الحياة الفنية بمئات الأعمال السينمائية والدرامية المهمة.

وبعث الرئيس الفسلطيني محمود عباس أبو مازن، برقية تعزية إلى أسرة الفنان الراحل محمود ياسين، أمس الخميس، خلال مراسم تشييع الجنازة التي خرجت من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وأصيبت الفنانة المعتزلة شهيرة، زوجة الفنان الراحل محمود ياسين، بحالة انهيار شديد، خلال مراسم تشييع الجثمان.

ودخلت في نوبة بكاء مرددة: "يا حبيبي.. حبيبي راح.. يا أغلى الناس يامحمود"، وسط تواجدها بصحبة أبنائها عمرو محمود ياسين، وزوجته المذيعة آيات أباظة، وشقيقته رانيا محمود ياسين، وزوجها محمد رياض، وعدد من نجوم الفن.

نحو 11 فيلمًا سينمائيًا، وقفت خلالها شهيرة أمام محمود ياسين، الذي وقع في غرامها وهي في سنوات الدراسة الأولى بمعهد التمثيل، عندما شاهدها خلال حضورها مسرحيته "جيفارا"، وكان أول لقائهما الفني من خلال فيلم "صور ممنوعة"، ثم حدث الارتباط والزواج في فترة زمنية قليلة، نتج عنها أطول وأشهر زيجة في الوسط الفني، أثمرت عن اثنين من الأبناء، وهما الفنانة رانيا محمود ياسين، والسيناريست عمرو محمود ياسين.

شاركت شهيرة زوجها الفنان محمود ياسين في أفلام مثل "سؤال في الحب، شقة في وسط البلد، رحلة الشقاء والحب، ليل وخونة، أنا وابنتي والحب، ضاع العمر يا ولدي، عصر الحب، الجلسة سرية، نواعم، عودة الهارب".

بالإضافة إلى العديد من الأعمال الدرامية، أبرزها مسلسل "القرين" عام 1978 ومسلسل "ميراث الغضب" عام 1981، مسلسل "اليقين" عام 1990.