"تعليم الدقهلية": إجراءات وقائية لاستقبال 1.4 مليون طالب بـ3576 مدرسة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم، عن استعدادها للعام الدراسي الجديد، وفق إجراءات احترازية وقائية وأمنية.

وأشارت المديرية، إلى أنه يوجد بها 3576 مدرسة، تستقبل مليون و488 ألف و541 طالبا وطالبة للعام الدراسي 2020/2021، وفق إجراءات احترازية ووقائية.

وقال علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إنه شكلت لجنة لإدارة الأزمات، المنصوص عليها بالقرار 262 لسنة 2014 بكل مدرسة، و17 إدارة تعليمية ومديرية التربية والتعليم، مضيفا أنه جري تشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، الواجب اتباعها قبل وأثناء وبعد اليوم الدراسي، بالإضافة إلي لجان إشرافية من هيئة التدريس لمتابعة الطلاب منذ دخولهم المدرسة، إلى انتهاء اليوم.

وأضاف "عبدالرؤوف"، في تصريح صحفي، أنه جري الانتهاء من الصيانة الشاملة لعدد 26 مدرسة، واستلام 84 أخرى جديدة، بقوة 1453 فصلا، وجهزت الفصول بالأثاث المدرسي، بما يسمح بوجود مسافة تباعديه بين الطلاب.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إلي أن المدارس والإدارات التعليمية، طهرت ووضعت بوسترات توعية بداخل المدارس لوعية الطلاب، وتمت التوصية بضرورة الحفاظ على المسافات التباعدية بين الطلاب، أثناء طابور الصباح.

وأصدر "عبدالرؤوف" تعليماته بضرورة تشكيل غرف عمليات بديوان المديرية، وكل إدارة تعليمية ومدرسة، لسرعة التواصل في حالة ظهور حالات مرضية، لسرعة اتخاذ اللازم، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالانضباط والالتزام في العمل منذ بدء العام الدراسي، والاهتمام بنظافة المدارس ودورات وخزانات المياه، وسرعة تسليم الكتب المدرسية للطلاب، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية

يذكر أن 1750 مدرسة ،تبدأ الدراسة بها غدا السبت، ويدرس بهم 676 ألف و285 طالب وطالبة، من بين 3576 مدرسة تستقبل مليون و488 ألف و541 طالب وطالبة.