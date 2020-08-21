تعليم الدقهلية تنهي استعداداتها لامتحان الدور الثاني للثانوية العامة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، إنهاء الاستعدادات لاستقبال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2020، والمقرر أن تبدأ غدا السبت الموافق 22/8/2020 وتستمر حتى 2/9/2020.

وبحسب بيان مديرية التربية والتعليم، فقد جرى اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية من تطهير وتعقيم اللجان وتوفير أدوات الوقاية الشخصية من كمامات ومطهرات وغيرها، وتوزيعها على جميع لجان الدور الثاني بجميع الإدارات التعليمية.

وأوضحت المديرية أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أصدر تعليماته بمتابعة تجهيز كل اللجان وتعقيمها وتطهيرها وتركيب البوابات الإلكترونية للتعقيم، استعدادًا لاستقبال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.

وأصدر علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، تعليماته لجميع قيادات المديرية والإدارات التعليمية بضرورة متابعة جميع اللجان واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.