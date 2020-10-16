رانيا يوسف تحتفل بعيد ميلاد ابنتها: هعمل كل حاجة علشان أسعدك

حرصت الفنانة رانيا يوسف، على تهنئة ابنتها نانسي بعيد ميلادها الـ17، الذي يوافق اليوم 16 أكتوبر.

وكتبت رانيا عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر: "عيد ميلاد بنتي وصاحبتي نانسي كل سنة وانتي حتة مني وهفضل دايمًا سند ليكي طول العمر وهعمل كل حاجه تخليكي سعيدة ومبسوطة وتكبري أكثر في حياتك".

‏وأضافت: "عدى 17 سنة بس هتفضلي طفلة مهما كبرتي، ربنا يسعدك ويوفقك في حياتك يا نانسي يا بنتي ويسعدك في حياتك دائما.

عيد ميلاد بنتي وصاحبتي نانسي كل سنه وانتي حته مني وهفضل دايماً سند ليكي طول العمر وهعمل كل حاجه تخليكي سعيده ومبسوطه وتكبري أكثر في حياتك.



عدي 17 سنه بس هتفضلي طفله مهما كبرتي، ربنا يسعدك ويوفقك في حياتك يا نانسي يا بنتي ويسعدك في حياتك دائما pic.twitter.com/rFq7P0xlKA — Raniah Yousief (@RaniahYousief) October 16, 2020

وكانت رانيا يوسف تضامنت مؤخرًا مع قضية فتاة المعادي، والتي كانت ضحية للتحرش والسرقة.

وكتبت عبر تويتر: "مليون مرة نقول التحرش عقوبته لازم تبقى الإعدام!!‏ مريم بنت مصرية لسه في عز شبابها وملابسها اعتقد لا تخدش حياء نظريات اللبس هوه السبب".

وأوضحت: "مريم كانت ماشية في الشارع وراجعة من شغلها في المعادي، وفجأه لقت ثلاثة ما يسموا بالرجالة للأسف بيتحرشوا بيها لفظيا وبدأت محاولات التحرش جسديا".

وواصلت: "مريم حاولت تجري وتصد الذئاب البشرية عنها ولكن للأسف أثناء محاولاتها الحفاظ على نفسها وعدم الاستسلام ليهم ماتت تحت عجلات عربيتهم، مكتفوش بكده وبس لا دول سحلوها بالعربية، ‏ورموها في الشارع وهربوا".

واختتمت رانيا يوسف: "جريمة زي دي لسه بنفكر إن التحرش مش عقابه الإعدام ولسه فيه ناس بتبرر التحرش باللبس... كفايه كفايه كفايه #حق مريم فين"‬⁩.