رئيس التحرير

محمود مسلم

رانيا يوسف تحتفل بعيد ميلاد ابنتها: هعمل كل حاجة علشان أسعدك

كتب:

ياسمين محمود
02:47 م | الجمعة 16 أكتوبر 2020
رانيا يوسف

رانيا يوسف

حرصت الفنانة رانيا يوسف، على تهنئة ابنتها نانسي بعيد ميلادها الـ17، الذي يوافق اليوم 16 أكتوبر.

وكتبت رانيا عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر: "عيد ميلاد بنتي وصاحبتي نانسي كل سنة وانتي حتة مني وهفضل دايمًا سند ليكي طول العمر وهعمل كل حاجه تخليكي سعيدة ومبسوطة وتكبري أكثر في حياتك".

‏وأضافت: "عدى 17 سنة بس هتفضلي طفلة مهما كبرتي، ربنا يسعدك ويوفقك في حياتك يا نانسي يا بنتي ويسعدك في حياتك دائما.

وكانت رانيا يوسف تضامنت مؤخرًا مع قضية فتاة المعادي، والتي كانت ضحية للتحرش والسرقة.

وكتبت عبر تويتر: "مليون مرة نقول التحرش عقوبته لازم تبقى الإعدام!!‏ مريم بنت مصرية لسه في عز شبابها وملابسها اعتقد لا تخدش حياء نظريات اللبس هوه السبب".

وأوضحت: "مريم كانت ماشية في الشارع وراجعة من شغلها في المعادي، وفجأه لقت ثلاثة ما يسموا بالرجالة للأسف بيتحرشوا بيها لفظيا وبدأت محاولات التحرش جسديا".

وواصلت: "مريم حاولت تجري وتصد الذئاب البشرية عنها ولكن للأسف أثناء محاولاتها الحفاظ على نفسها وعدم الاستسلام ليهم ماتت تحت عجلات عربيتهم، مكتفوش بكده وبس لا دول سحلوها بالعربية، ‏ورموها في الشارع وهربوا".

واختتمت رانيا يوسف: "جريمة زي دي لسه بنفكر إن التحرش مش عقابه الإعدام ولسه فيه ناس بتبرر التحرش باللبس... كفايه كفايه كفايه #حق مريم فين"‬⁩.

اقرأ المزيد:

رانيا يوسف تحيي ذكرى أكتوبر: "درس يفتخر به كل جيل"

رانيا يوسف تحتفل بمرور 20 عاما على مسلسل "عائلة الحاج متولي"

رانيا يوسف: مسلسل "الآنسة فرح" قريبا

رانيا يوسف تهنئ أنغام على "بحبك وبرتاحلك": من نجاح لنجاح يا أحلى أنغام

//For Inner Page