رانيا يوسف تحيي ذكرى أكتوبر: "درس يفتخر به كل جيل"

أحيت الفنانة رانيا يوسف ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، حيث نشرت صورة جديدة لها وهي ممسكة بعلم مصر عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت "يوسف" على الصورة قائلة، "تأتي ذكرى أكتوبر ورفع العلم المصري على أرض سيناء وعبور القناه درس يفتخر به كل جيل".

وأضافت، "علم مصر سيظل مرفوعا دائما بقوتنا واتحادنا ضد أي عدو.. لنا وطنٌ بأَنفسِنا نَقيه وبالدُّنيا العريضة ِنَفتديه".

ومن جانبه تشارك الفنانة رانيا يوسف بمسلسل "الآنسة فرح"، ومن المقرر عرضه في نوفمبر المقبل والمسلسل مأخوذ من فورمات أجنبية وتدور أحداثه حول "فرح" جرسونة في أحد الفنادق بجانب دراستها، والتي تمر بحادث يغير مجرى حياتها، أما والدتها صغيرة في العمر لإنجابها فرح في أول حياتها؛ ما جعل فارق السن بينهما صغيرًا.

"الآنسة فرح" من بطولة أسماء أبو اليزيد، ورانيا يوسف، وأحمد مجدي، ومحمد كيلاني، وعارفة عبدالرسول، وهبة عبدالعزيز، وتامر فرج، وسيناريو وحوار محمود عزت، وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

ومن ناحية أخري انتهت من تصويرمشاهدها في مسلسل "شارع 9" بإحدى العمارات بمنطقة المعادي، مشيرة إلى أنها تتعامل للمرة الأولى مع شركة الريماس، وترى أنه بمثابة انطلاقة فنية متميزة للشركة بالتعاون مع نقابة السينمائيين.

وقالت رانيا في بيان سابق، إن فريق العمل المكون من عبدالله منصور المشرف العام على الإنتاج، وفدوى رفيق، بروديوسر الشركة، وباقي الفريق، يعملون باحترافية شديدة ويأملون في تقديم عمل متميز.

وأشارت إلى أنها سعيدة بالعمل في مسلسل يضم نخبة من النجوم منهم أحمد وفيق، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، وإيمان العاصي، وهدى الأتربي، والمخرج محمد عبدالخالق الذي سبق وتعاملت معه كثيراً في بدايتهما، والسيناريست حسين مصطفى محرم، الذي يقدم ورق حقيقي يناقش مشاكل حقيقية.