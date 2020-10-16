وفاة وزواج وخلافات.. أحداث شغلت الوسط الفني في أسبوع

أحداث عديدة شغلت الوسط الفني والسوشيال ميديا، على مدار أسبوع كامل، منها وفاة وزواج وخلافات.

وفاة الفنان محمود ياسين

وفاة الفنان القدير محمود ياسين أحدثت صدمة لمحبيه، حيث تكتمت أسرته على خبر مرضه وحجزه في المستشفى، حتى وفاته عن عمر ناهز 79 عامًا صباح الأربعاء الماضي، إثر إصابته بالتهاب رئوي داخل غرفة العناية المركزة.

وشُيعت جنازة محمود ياسين من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، أمس الخميس، بحضور أفراد عائلته وكوكبة من نجوم الوسط الفني، أبرزهم يسرا، حسين فهمي، محمود حميدة، ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي، خالد النبوي، أحمد السقا، حنان مطاوع وغيرهم.

زواج ابن المطرب فضل شاكر

احتفل محمد فضل شاكر، نجل الفنان اللبناني فضل شاكر، بزفافه على كاترينا مراد، بحفل اقتصر على حضور بعض أفراد العائلتين وأقرب الأصدقاء، مراعاة لإجراءات التباعد الاجتماعي، بسبب جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".

وأقيم الحفل في أحد الفنادق الكبرى بإحدى الدول الخليجية، دون حضور الفنان فضل شاكر بسبب عدم تمكنه من السفر.

وغرّد الفنان فضل شاكر، مهنئا العروسين، متمنيًا لهما حياة سعيدة، أرفقها بصورة لهما، وانهالت التهاني من النجوم العرب، تقدمهم سعد لمجرد ووليد سعد، والفلسطينية بانه، والفنانة روان عليان، وأمير دندن.

خطوبة رنا سماحة

أعلنت الفنانة رنا سماحة خطوبتها رسميًا،على الملحن سامر أبوطالب في جلسة عائلية.

كانت "سماحة" قد أعلنت منذ أيام خبر خطبتها، ولكن دون الإعلان عن اسم خطيبها، لكي يكون مفاجأة فور تأكيد الخطوبة.

وتعكف "سماحة" حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة للكليب الجديد مع المخرجة بتول عرفة، الذي يحمل اسم "أوبا"، والذي يعد التعاون الثاني لسماحة مع شركة "لايف ستايلز ستديوز"، والأول مع المخرجة بتول عرفة.ووعدت "سماحة"، أن يكون الكليب مفاجأة قوية تكلل بها فكرة تصوير ألبومها الأخير "7 رجالة" بشكل كامل، بصيغة حلقات متصلة، مؤكدة أن التعاون مع الشركة مختلف، ويمثل نقلة مهمة في مسيرتها، ويعود ذلك للنجاح الذي حققاه سوياً خلال كليب "أميرة الحب".

خلاف أحمد السقا وتامر حسني

بدأ الخلاف بين أحمد السقا وتامر حسني بعد أن ظهر "السقا" في برنامج "السيرة" عبر قناة "دي إم سي"، مع الإعلامية وفاء الكيلاني، حينما سألته عن شخص مستاء منه قائلا: "تامر حسني جاملني فى مسلسلي ولد الغلابة وظهر فى أحد المشاهد، وقمت بنفس الأمر بالظهور فى مشهد بفيلمه الفلوس، ولكن مع طرح الفيلم في دور العرض وجدت بوسترات للفيلم منتشرة عليها صورتي ومكتوب عليها بطولة أحمد السقا".

وأضاف: "قمت بالاتصال بتامر، وقال لي إنه لا يعلم شيئا عنها، وأنها من صنع الجمهور، وربما تكون الشركة المنتجة هي من فعلت ذلك وليس هو، ولكني حزين مما حدث، لأنه يستحيل أن يحدث هذا الأمر بدون علم تامر، من معرفتي بتامر أنه لا يفعل ذلك، ولكن ربما لم يهتم بالموضوع".

وتابع: "لو قابلت تامر وقال لي كلمتين سينتهي الموضوع، وأنا مسامحه، ولكن ما حدث ليس من الجيد أن يحدث".

ليرد بعدها "تامر" عبر استوري إنستجرام الخاص به قائلا: "حبيبي وأخويا وصديق العمر ونجم الدنيا كلها أحمد السقا، كنت أتمنى إنك تكلمني بيني وبينك، ولو كنت زعلان من أي حاجة أو فاهم أى حاجة غلط، لأن الحاجات دي لا يمكن تفوتك، وأنا كنت أتمنى مكتبش الكلام دا هنا، بس عشان بعد كلامك فى التليفزيون، الجمهور الكريم بقى ليه حق إنه يفهم الصح".

وأضاف: "عشان أفكرك بس، أنت كلمتني وقلت لي فيه خبر في موقع، وعليه صورة افتراضية للفيلم، وكاتبين أنك بطل فى الفيلم، وأنا رديت عليك ان دي اجتهادات صحفية والصورة من تصميم محبين اللي أكيد فرحوا بالخبر إننا مع بعض، حتى أنا مقولتش ان دي الشركة المنتجة، لأنها شركة كبيرة، ولا يمكن تعمل كدا، لأن الفيلم متباع للخارج والداخل باسم أخوك تامر حسني، نزل والناس كلها شافته، وأنت مش فيه ولا فيه اسمك، كل الأبطال طالعين مرسومين، ومعرفش زعلك من إيه الحقيقة، كان ممكن تزعل لو الكلام دا نزل على صفحتى أو صفحة الشركة المنتجة".

خلاف أحمد فهمي وشيكابالا

نشبت مشاجرة بين الفنان أحمد فهمي ومحمود عبدالرازق الشهير بـ"شيكابالا"، لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني، أثناء حضورهما حفل زفاف شريف منير حسن، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق.

وكشف مصدر لـ "الوطن" تفاصيل الواقعة التي بدأت مع دخول فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد لقاعة الفرح، حيث التقيا مصطفى سيف العماري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، الذي تحدّث مع الفنان قائلاً: "شيكا هنا.. تعالى سلم عليه عشان الموضوع يخلص"، وذلك على خلفية وجود خلاف سابق بينهما، بعد استياء فهمي من استفزاز شيكابالا لجمهور النادي الأهلي وقيامه بحركات خارجة عقب فوز الزمالك ببطولة السوبر المصري الأخيرة بركلات الجزاء الترجيحية.

وأضاف: "استجاب فهمي لرغبة العماري وتوجه نحو شيكابالا الذي كان واقفاً رفقة زوجته، ليفاجأ بسلام الأخير عليه بشكل غير لائق، إلا أن فهمي تجاوز الموقف وقال له: "انت شتمت ناس تخصني على فكرة"، فرد عليه شيكابالا: "تقصد جمهور الأهلي؟" فرد الفنان بالإيجاب، ليفاجأ الأخير بنعت اللاعب للنادي الأهلي وجمهوره بأبشع الألفاظ.

وكشف المصدر عن اندهاش فهمي من سباب شيكابالا للنادي الأهلي وجمهوره، حيث سأله: "انت بتشتم النادي الأهلي وجمهوره وأنا واقف؟" ليعاود اللاعب سباب القلعة الحمراء وجمهورها من جديد، وهنا وجّه فهمي السباب لشخص شيكابالا من دون التعرض لنادي الزمالك وجماهيره، وفقاً لتأكيد المصدر.

وتابع المصدر "تدخل أمير مرتضى ومصطفى سيف العماري لاحتواء الموقف، وتوجه حازم إمام، نجم نادي الزمالك الأسبق والمنتخب الوطني، لفهمي لتهدئته".