كارجاس تبدأ التشغيل التجريبي لمحطة غاز طبيعى للسيارات في بورسعيد

قالت شركة كارجاس العاملة في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إن الشركة بدأت التشغيل التجريبي لمحطة تموين ومركزي تحويل واختبار الاسطوانات الضواحي (٢) بالتعاون مع محافظة بورسعيد، لتعد سابع محطة تموين وثاني مركز تحويل وأول مركز اختبار الأسطوانات للشركة بالمحافظة.

وأضافت أن ذلك يأتي استمرارًا للمجهودات التي تبذلها وزارة البترول في التوسع في انتشار محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية ودعمها المستمر لصناعة الغاز الطبيعي للسيارات لتعظيم الاستفادة من استخدامات الغاز الطبيعي كوقود بديل للحد من استهلاك الوقود السائل والمحافظة على البيئة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

كما أنه في وقت سابق بدأت شركة الغاز الطبيعي للسيارات "كارجاس"، التشغيل التجريبي لأولى محطات الشركة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بالتعاون مع الشركة الوطنية للبترول التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

ووقع المهندس ناصر أمين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة كارجاس، في وقت سابق عقدًا مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتنفيذ مشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي/ بنزين)، وهو ما يمثل العقد الرابع من المرحلة الثانية والعشرين.

كما تم توقيع عقد مشروع تجارة زيوت السيارات، وهو ما يمثل العقد الثاني من المرحلة الثالثة.

ويأتي هذا في إطار تنفيذ توجهات الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين في كافة المجالات، والاستمرار في تمويل المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، خاصة في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وأشار "أمين" في تصريحات سابقة، إلى أن فوائد التحويل من نظام البنزين للغاز يؤدي إلى توفير الأموال للمواطنين ويحافظ على البيئة.

وأضاف أن الحديث حول مدى تأثير الغاز الطبيعي على موتور السيارة هو أمر عار عن الصحة، ووقود الغاز هو وقود نظيف، ومع التكنولوجيا الحديثة أصبح مثله كالبنزين الطبيعي ولا يؤثر سلبًا على السيارات، موضحًا أنه لا يوجد أي خطر على السيارات الملاكي جراء وجود حادثة، حيث تكون الأسطوانة أكثر مكونات السيارة أمانًا.