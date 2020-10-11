"كارجاس" تبدأ تشغيل محطة تموين السيارت بالغاز في الغردقة

بدأت شركة الغاز الطبيعي للسيارات "كارجاس"، التشغيل التجريبي لأولى محطات الشركة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز طبيعي في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بالتعاون مع الشركة الوطنية للبترول التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

يأتي ذلك في إطار رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعى و رفع العبء على كاهل المواطنين، والمحافظة على البيئة واستخدامه كوقود للسيارات والعمل على تحويل أكبر عدد ممكن من المركبات خلال الفترة المقبلة، والتوسع في نشر محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية من خلال مشروع قومي يحظى باهتمام الدولة والدعم المتواصل من وزارة البترول للانطلاق بهذا النشاط للحفاظ على البيئة وإحلال الغاز الطبيعي كوقود نظيف ومُوفر محل الوقود السائل.

ووقع المهندس ناصر أمين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة كارجاس، في وقت سابق عقدا مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتنفيذ مشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي/ بنزين)، وهو ما يمثل العقد الرابع من المرحلة الثانية والعشرين

كما تم توقيع توقيع عقد مشروع تجارة زيوت السيارات، وهو ما يمثل العقد الثاني من المرحلة الثالثة.

ويأتي هذا في إطار تنفيذ توجهات الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين في كافة المجالات، والاستمرار في تمويل المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، خاصة في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وأشار أمين في تصريحات سابقة، إلى أن فوائد التحويل من نظام البنزين للغاز يؤدي إلى توفير الأموال للمواطنين ويحافظ على البيئة.

وأضاف أن الحديث حول مدى تأثير الغاز الطبيعي على موتور السيارة هو أمر عار من الصحة، ووقود الغاز هو وقود نظيف، ومع التكنولوجيا الحديثة أصبح مثله كالبنزين الطبيعي ولا يؤثر سلبا على السيارات، موضحا أنه لا يوجد أي خطر على السيارات الملاكي جراء وجود حادثة، حيث تكون الأسطوانة أئمن شئ من مكونات السيارة.