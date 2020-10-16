"سادات قريش".. حكاية أقدم مسجد في مصر بمدينة بلبيس

يختلط الأمر على الكثيرين، بأن مسجد عمرو بن العاص، القاطن بمصر القديمة، هو أقدم مساجد مصر، لكن بالرجوع تاريخيًا فإن قصة أقدم المساجد أصلها مسجد "سادات قريش"، الموجود وسط مدينة بلبيس.

يعتبر مسجد سادات قريش، من أهم معالم المعمار الإسلامي البارز، فهو أقدم مسجد في مصر، وسمي بذلك نسبة إلى قريش وهي القبيلة التي ينتسب إليها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وكان يطلق عليه مسجد الشهداء لاستشهاد 250 صحابياً وتابعياً مكان المسجد أثناء معركة المسلمين بقيادة عمرو بن العاص مع الرومان، وقد تم ترميم المسجد فى العصر العباسى فى عهد الخليفة المأمون وأطلق عليه جامع المأمون.

وحسب كتاب تاريخ العمارة والآثار الإسلامية، فإن المسجد يقع وسط مدينه بلبيس، حيث يعلو مدخل بابه عن الأرض 16 درجة، وسلم يصعد بك إلى المسجد، ويقال إنه أقيم على بقايا قصر الحاكم الروماني، كما تقرأ اسم المسجد بارزا على أحجار البوابة "مسجد قريش" تأسس سنه 18 هجريًا.

الرسم المعماري لمسجد سادات قريش

والمسجد مستطيل الشكل يحتوى على ثلاثة صفوف من الأعمدة الرخامية ومقسم إلى أربعة أروقة موازية لحائط القبلة، وتيجان الأعمدة مختلفة الأشكال، وتبلغ مساحته حوالى ثلاثة آلاف متر مربع.

ويمتلئ المسجد بالمعالم الفرعونية، في غرب المسجد نوافذ زجاجية مستطيلة للضوء، وسقفه خشبي وبه شخشيخة كبيرة ومرتفعة عنه بشبابيك الإضاءة.

وتم ترميم المسجد في العصر العباسي، في عهد الخليفة المأمون، ويتوافد عليه الآلاف من أبناء مركز بلبيس، لتأدية الصلاة في شهر رمضان، كما يعد هذا المسجد هو الـ15 فى الترتيب على مستوى مساجد العالم.

وكاد المسجد الأثر الإسلامى، أن ينهار بعد إهماله، وقام الباعة الجائلون بتشويه جدرانه ذات الطراز المعماري، إلى أن قام أحد رجال الأعمال بتطويره على نفقته الخاصة عندما كان عضو مجلس شعب عن دائرة بلبيس.