للأسبوع الرابع.. أوقاف الدقهلية تواصل افتتاح مساجد جديدة يوم الجمعة

للأسبوع الرابع على التوالي تفتتح مديرية أوقاف الدقهلية مساجد جديدة مع كل صلاة جمعة، حيث تفتتح اليوم مسجدين هما مسجد "الديسة" في عزبة الديسة بمركز بنى عبيد، ومسجد "السوابعة" بقرية ميت يعيش بمركز ميت غمر.

وأعلنت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، عن افتتاح 21 مسجدًا، في 5 محافظات بينها 7 مساجد بشمال سيناء، ومسجدان بالإسكندرية، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر حتى الآن 337 مسجدًا بزيادة 23 مسجدًا عن الخطة التي كانت مستهدفة 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وقال الوزارة، في بيان، إن المساجد المقرر افتتاحها فى المحافظات هي: "مسجد الشهيد أحمد المنسي - سوق الجملة - برج العرب، ومسجد الشهيد مصطفى أحمد مصطفى - محور المحمودية فى الإسكندرية، و7 مساجد بشمال سيناء هي: "مسجد عباد الرحمن – المساعيد العريش، مسجد آل ياسر حي آل ياسر العريش، مسجد عمرو بن العاص المساعيد – العريش، عمورية قرية عمورية بئر العبد، ال عمار قرية رمانة بئر العبد، الغزلان حى الغزلان بئر العبد، التجمع العمرانى حى ابنى بيتك العريش

وافتتحت مديرية الأوقاف بالدقهلية الجمعة الماضية 5 مساجد جديدة، في عدد من المراكز المختلفة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التطوير والبناء والإحلال والتجديد، بدأت بافتتاح هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية مسجد بقرية منشأة صبري أبو علم التابعة لمركز تمي الأمديد، وفي إدارة أوقاف شربين سيتم افتتاح مسجد "القصابية الصغرى" بقرية كفر الوكالة، وخطيب الجمعة الشيخ إبراهيم أحمد السعيد، مدير إدارة أوقاف شربين، كما سيجري افتتاح مسجد البسيوني، في عزبة البسيوني التابع لإدارة أوقاف تمي الأمديد، وخطيب الجمعة به الشيخ عابد محمد البكري، مدير إدارة أوقاف تمي الأمديد.

ويتم افتتاح مسجدين تابعين لإدارة أوقاف السنبلاوين، وهما المسجد الكبير في قرية العزاوي ، والمسجد الآخر هو الرحمن في عزبة العرب إدارة أوقاف المقاطعة.

يذكر أن وزارة الأوقاف افتتحت الجمعة الماضية 77 مسجدًا في 13 محافظة اليوم الجمعة، في إطار خطة وزارة الأوقاف، لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020 ففي مديرية أوقاف البحيرة، افتتاح 16 مسجدا، وفي مديرية أوقاف سوهاج، تم افتتاح 7 مساجد، وفي مديرية أوقاف القليوبية تم افتاح 3 مساجد، مديرية أوقاف الدقهلية تم افتتاح 5 مساجد، وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ تم افتتاح 5 مساجد، مديرية أوقاف المنيا تم افتتاح 7 مساجد، وفي مديرية أوقاف أسيوط 8 مساجد.