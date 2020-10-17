بعد إعلان مشاركته في Don’t look up.. أعمال منتظرة لليوناردو دي كابريو

واحد من أكثر نجوم هوليود جماهيرية، أفلامه تحقق أعلى الأرباح، وينتظر عشاقه آخر أخبار أعماله، وفي مفاجأة سارة لكل محبيه، تم الإعلان عن مشاركة الممثل ليوناردو دي كابريو، صاحب جائزة أوسكار في فيلم يتم التحضير له حاليا من إنتاج نتفلكس، هذا بجانب عدد من الأعمال أخرى نرصدها في التقرير التالي.

Don’t look up

تم الإعلان عن انضمام "ليو" إلى طاقم عمل الفيلم الذي يضم الكثير من نجوم هوليود بينهم ميريل ستريب، تيموثي شالاميت، جينيفر لورانس، كيت بلانشيت، جونا هيل، ويخرجه آدم مكاي.

كما يتواجد في طاقم عمل الفيلم الممثلين هيمش باتيل، أريانا جراندي، كيد كودي وماثيو بيري، وتنتجه منصة نتفلكس.

تصنيف الفيلم كوميدي، ويحكي عن قيام علماء فلك بتحذير الجميع على الأرض من أن أحد النيازك العملاقة، سيدمر الكوكب في خلال ستة أشهر.

Killers of the Flower Moon

أعلن ليوناردو دي كابريو، عن مشاركته في الفيلم، بداية العام الجاري خلال حفل ممثلي الشاشة، والفيلم من إخراج مارتن سكورسيزي، والمأخوذ عن كتاب لديفيد جران، وسيناريو لإريك روث. وستقوم شركة "بارامونت" بتوزيع الفيلم.

وقال ليوناردو دي كابريو من قبل إنَّ الشراكة بين دي نيرو والمخرج سكورسيزي من الأعظم في تاريخ السينما" وأضاف: "شرف حقيقي أن أعمل جنبًا إلى جنب مع دي نيرو، في الفيلم المقبل killers of the moon".

The Black Hand

تم الإعلان عن قيام ليوناردو بطولة الفيلم المأخوذ من كتاب لـ ستيفان تالتي، ويحكي الفيلم عن سعي ضابط الشرطة جو بتروسينو إلى تحقيق العدالة ضد عصابة إيطالية أمريكية لا تعرف الرحمة في نيويورك، بحسب موقع IMDB

Roosevelt

فيلم عن السيرة الذاتية للرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت، ومن المقرر أن يخرجه مارتن سكورسيزي، ويكتبه سكوت بلوم بحسب موقع IMDB.

آخر أفلام دي كابريو

آخر أفلام "دي كابريو" كان فيلم "ذات مرة في هوليود"، بمشاركة براد بيت، وإخراج كوانتين تارانتينو، وترشح ليوناردو عن دوره لجائزة أوسكار.