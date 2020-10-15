السيسي يوافق على إلغاء المعديات واستبدالها بكباري

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن بشرى خير لأهالي القرى التي يتواجد فيها "معديات متهالكة".

وقال "الوزير"، في تصريحات صحفية عقب اجتماعه بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافق على مقترح وزارة النقل بشأن إنشاء كباري خرسانية على المجاري المائية بديلة للمعديات، مع إلغاء جميع المعديات.

وأضاف الوزير، أن "الكباري" ستنفذ أمام القرى التي يزيد عدد سكانها على 10 آلاف نسمة، ويتم تنفيذ ذلك خلال خطة العام المالي 2020/ 2021، بحيث يتم إنشاء 15 كوبري علوي بتكلفة تقدر بـ1.5 مليار جنيه، على أن يكون كل كوبري عبارة عن حارتين لكل اتجاه، إضافة إلى أرصفة مشاة.

وفي الوقت نفسه، تطرق وزير النقل إلى المرحلة الثانية من المشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات، لافتا في هذا الصدد إلى أن عدد المحافظات التي تم معاينتها بالمجموعة الأولى من الزيارات الميدانية لمتابعة المشروعات شمل 13 محافظة، منها 6 محافظات قامت بطرح خطتها بالكامل، وهي بورسعيد، والمنيا، والوادي الجديد، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، و 5 محافظات متبقي جزء من الاعتماد لم يتم التعاقد عليه، وتشمل محافظات: القاهرة، والإسكندرية، ومطروح، وكفر الشيخ، والبحر الأحمر، إضافة إلى محافظتي الفيوم، وأسيوط، حيث لم تقم الوزارتان بالطرح وسيتم عمل بروتوكول معها.