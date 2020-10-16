تأكيدا لما نشرته "الوطن".. عبدالحي أمينا لـ"الأطباء" والشافعي وكيلا

اختار مجلس نقابة الأطباء، في جلسته المنقعدة، الآن، الدكتور أسامة عبد الحى أمينا عاما للنقابة، والدكتورة نجوى الشافعى للوكالة، والأمين العام المساعد للدكتور جورج ناشد، والدكتور أبو بكر القاضى كأمين الصندوق دكتور، والدكتور عمرو فاروق، أمين صندوق مساعد.

وعلمت "الوطن" أن انتخاب هيئة المكتب جاءت بتربيطات مسبقة، كانت الأغلبية فيها لتيار المستقبل الذي يتزعمه الدكتور أسامة عبدالحي، الذي تولى منصب الأمانه العامة لمجلس النقابة، وتم التصويت عليها قبل قليل.

ويستكمل مجلس نقابة الأطباء البشريين، جلسته التي من المفترض ستنظر عددا من المشاكل المثارة في أروقة دار الحكمة مؤخرا، والتي كان من بينها تشكيل هيئة المكتب، بعد استقالة الأمين العام السابق الدكتور إيهاب الطاهر في شهر أغسطس الماضي من منصبه على خلفية أزمة نشر نعي الإخواني عصام العريان على صفحة النقابة.

وكان الدكتور محمد سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء، قد صرح أن هناك توافقا كبيرا على تشكيل هيئة المكتب النقابة المقترحة، بأن يتولى الدكتور أسامة عبدالحي الأمانة العامة للنقابة، والدكتورة نجوى الشافعي وكيلا للمجلس، والدكتور جورج ناشد أمين عام مساعد، والدكتور أبو بكر القاضي أمين الصندوق.

وأكد سلامة في تصريحات لـ"الوطن"، أن هناك توافقا من قبل أغلبية المجلس على هذا التشكيل المقترح، قبل انعقاد الجلسة بشكل رسمي، وسيتم التصويت عليه داخل المجلس.

وأشار إلى أن هناك جانبين داخل المجلس أحدهما الأكبر بكتلة تصويتية كبيرة والتي يمثلها جبهة الدكتور أسامة عبد الحي، والجبهة الأخرى المعارضة لهم ليس لديها سوى 6 أصوات فقط داخل المجلس، مؤكدا أنه سيتم الموافقة بالأغلبية على التشكيل المقترح.

وأوضح سلامة أننا نأمل أن يكون هذا التشكيل بداية تعاون وتحسين علاقات مع الجهات التنفيذية للدولة.

جدير بالذكر أنه كان قد تم تكليف الدكتورة نجوى الشافعي وكيل النقابة الحالي، بأن تكون قائما بأعمال الأمين العام لحين تشكيل هيئة مكتب جديد فى أكتوبر، وفقا لموعدها القانوني.

وكان قد تقدم أمين الصندوق المساعد الدكتور أحمد فتحي استقالته من منصبه، وتم تكليف الدكتور أحمد الهواري بمنصب أمين الصندوق المساعد، والدكتور أبو بكر القاضى بمنصب أمين الصندوق، والدكتور عماد سمير للجنة الشكاوي والدكتور أحمد نوار للجنة الإعلام.

وكانت النقابة العامة للأطباء، أعلنت في شهر أغسطس الماضي عن استقالة أمين عام النقابة الدكتور إيهاب الطاهر، من منصبه.

ونشرت النقابة فى منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نص استقالة الطاهر، والتي قال فيها: "وصلتني معاتبات كثيرة من العديد من الزملاء الأطباء الذين ظنوا أنني (باعتباري الأمين العام) من كنت وراء النعي الذي نشر على موقع النقابة العامة للقيادي الإخواني عصام العريان، وما ترتب على ذلك من ردود فعل سلبية بين أوساط الأطباء والمواطنين".

وقال:" إنني أؤكد نفي أن أكون وراء ما تم نشره كما أنني لم أشارك إطلاقاً في هذا الأمر، مؤكدًا اعتذار مجلس النقابة عن ما تم نشره بنعي القيادي الإخواني.

وأضاف: "هذا الأمر كان مقترحًا اندفع خلفه بعض شباب الأطباء بحسن نية، ثم بعد أن تبين لهم الخطأ الذي وقعوا فيه تراجعوا واعتذروا عنه على موقع النقابة"، مؤكدا اعتذار مجلس النقابة وشباب الأطباء على ما نشر، ورفضه لذلك.