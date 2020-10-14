مرشحة "القائمة الوطنية": تمثيل الأطباء تقدير لجهود "الجيش الأبيض"

أكدت الدكتورة هناء سرور، مرشحة «القائمة الوطنية من أجل مصر» عن محافظة المنوفية، أن «انتخابات مجلس النواب نقطة فارقة فى تاريخ مصر فى ظل التحديات التى تواجه الدولة فى شتى المجالات، خاصة الإقليمية، وهى خطوة نحو استكمال العملية التشريعية والرقابية التى نص عليها القانون».. وإلى نص الحوار:

انتخابات "النواب" نقطة فاصلة في تاريخ مصر

كيف كانت بدايتك فى الحياة السياسية؟

- أنا من مواليد شبين الكوم فى المنوفية، وحصلت على بكالوريوس الطب والجراحة، ثم دبلومة فى النساء والتوليد، وحصلت على المركز الأول من جامعة هارفارد الأمريكية ودورة إعداد القادة فى روسيا وأخرى فى لندن، ونلت لقب المدير المتميز فى مصر عام 2008، كما شاركت فى عدد كبير من الدورات فى جهات مختلفة، ولقب الأم المثالية على مستوى المحافظة عام 2010، والطبيبة المثالية على مستوى نقابة الأطباء، ثم تم اختيارى وكيلاً لوزارة الصحة فى المحافظة، حتى رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة، وكُلفت بالإشراف على تنفيذ جميع المبادرات التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعلى الصعيد السياسى، خُضت انتخابات مجلس الشعب فى 2010 ولم يحالفنى التوفيق، وكنت عضواً لدورتين فى مجلس محلى المحافظة، وأترشح بـ«القائمة الوطنية» ممثلاً عن المرأة.

د. هناء سرور: سأعمل على سن قوانين إضافية لخدمة الفرق الطبية ورفع كفاءة المنشآت الصحية

ماذا تحمل أجندتكِ التشريعية لمجلس النواب؟

- الأولوية بالنسبة لى لمجال الصحة، سأعمل على الملفات التى لم تستكمل بعد، ولم يتم الانتهاء منها، فلا بدَّ من سن قوانين إضافية لخدمة الفرق الطبية ورفع كفاءة المنشآت الصحية فى كافة ربوع المحافظات، والاهتمام بالأجهزة الموجودة بالمستشفيات والصيانة الدورية، وتطوير المعامل والأشعة فى الوحدات الصحية لتقليل الازدحام على المستشفيات المركزية والعامة، إضافة إلى استكمال ملف التدريب لكل الفرق الطبية وكل العاملين فى منظومة الصحة، لأنه كلما كان هناك تدريب سنجد دائماً جودة وتحسناً فى الأداء العام.

ما رأيكِ فى مشاركة الأطباء بكثافة فى مجلسى النواب والشيوخ؟

- تمثيل الأطباء فى مجلسى النواب والشيوخ إن دلَّ على شىء فإنما يدل على تقدير القيادة السياسية والجهات المعنية لقيمة الأطباء وتقدير التضحية والدور العام الذى قام به «جيش مصر الأبيض» فى ظل أزمة فيروس كورونا، حيث قدموا أرواحهم حفاظاً على حياة المواطنين، وهذا ليس بغريب على الدولة التى تشكر فى كل مناسبة الأطباء وتشيد بدورهم.

المرأة دائماً تعطي القدوة بإخلاصها في كل شىء وتفانيها في العمل

كيف ترين دور المرأة فى الحياة السياسية؟

- المرأة دائماً ما تعطى المثل والقدوة للجميع بإخلاصها فى كل شىء وتفانيها فى العمل، ولعلها ضربت أروع الأمثلة فى الوعى السياسى عندما شاركت بكثافة فى الاستحقاقات الانتخابية المختلفة واحتلت المراكز الأولى بين كل الفئات، كما أنها نجحت فى الوظائف التى تقلدتها أو شاركت فيها سواء التنفيذية أو التشريعية والرقابية، الأمر الذى يثبت نجاح التجربة النسائية فى الحياة السياسية.

هل يساعد تحالف «القائمة الوطنية» على النهوض بالحياة الحزبية؟

- تعدد الأحزاب أمر مهم جدًا، ويعطى الفرصة لتطبيق الديمقراطية بين جميع المواطنين، ليس كما فى الماضى عن طريق حزب واحد يحتكر الأفكار والوجود السياسى وحده على الساحة المصرية، وملحمة القائمة الوطنية من أجل مصر وتحالف الأحزاب فيها يعطى نجاحاً للعملية السياسية.

تحالف سياسي

أتمنى أن يستمر التحالف الانتخابى وأن يتحول إلى ائتلاف سياسى داخل المجلس الجديد، فجميعنا نختلف فى الآراء والأفكار ولكن لا بد أن نتجمع جميعاً فيما يخدم مصلحة المواطن، فأنا أؤمن بأن كل حزب له برامجه وله أهدافه المتنوعة ولكن هناك منطقة واحدة يتوحد فيها الجميع وهى حب الوطن. وعدد كبير من الأحزاب ضعيفة تحتاج إلى تطوير أدائها السياسى، وتمثيلها ضعيف داخل البرلمان بشُعبتَيه الشيوخ والنواب، ويجب أن يستغله النواب على أن يساعدوا أحزابهم بتطوير أعمالهم.