توقعات طقس 72 ساعة.. مائل للحرارة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر الموقع الرسمي الخاص بها، عن التنبؤات الجوية لمدة ثلاثة أيام، بداية من السبت 17 أكتوبر إلى الاثنين 19 أكتوبر 2020، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد لترتفع الحرارة على الجنوب يوم الاثنين ليكون طقس حار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتكون حركة الرياح معتدلة وتنشط على جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر خلال الثلاثة أيام، كما تنشط الرياح على شمال الصعيد يوم السبت، كما أنه هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة يوم الاثنين على أقصى الغرب بنسبة (30%) تقريبا.

طقس السبت 17 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

طقس الأحد 18 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

طقس الاثنين 19 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.