الطقس اليوم الخميس 2020/10/15 في مصر والدول العربية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 15 أكتوبر.

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلًا.

الطقس في مصر

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة، كما تنشط على مناطق من جنوب سيناء، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وتنشط أيضاً على مناطق من شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ، لافتة إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي.

ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحاً على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى تكون كثيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء .

الطقس في الأردن

وطبقًا لدائرة الأرصاد الجوية التابعة للملكة الأردنية الهاشمية، من المتوقع أن تكون الأجواء اليوم الخميس الموافق 15 من أكتوبر معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات مختلفة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني في دولة الكويت، فمن المتوقع أن يسود طقس حار إلى مائل للحرارة والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة وذلك نهارًا، أما ليلًا فيسود طقس معتدل ورطب نسبيًا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .

وعن حالة البحر يكون خفيفًا إلى معتدل وارتفاع الموج من1 - 3 قدم ، وذلك ليلًا ونهارًا.