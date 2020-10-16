مائل للحراراة.. الطقس اليوم الجمعة 16-10-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة.

كما يتوقع الخبراء وجود شبورة مائية صباحًا، على أن يكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن الطقس يكون مائلًا للبرودة على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ليلًا.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، يكون ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في السعودية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، عن حالة الطقس اليوم، الجمعة، إذ يسود طقس مستقر على معظم المناطق، في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات مناطق عسير وجازان.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، يكون طقس، الجمعة، حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة، نهارا، معتدل والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 32 كم/ساعة، ليلا.