محافظ الأقصر يبحث استعدادات الانتخابات مع الأجهزة المعنية بتنظيمها

عقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اجتماعا موسعا لبحث الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب، بحضور سكرتير عام المحافظة، والسكرتير العام المساعد، وجميع القيادات التنفيذية المعنية بتنظيم سير العملية الانتخابية.

وكلف "ألهم" رؤساء المدن ومسئولي التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من تجهيز المراكز الانتخابية وعددها 170 مركز واللجان الفرعية وعددها 197 لجنة بعد زيادة 3 لجان بإجدى المدارس في مركز القرنة، مشددًا على ضرورة المرور على جميع المقرات للتأكد من استيفائها لكافة التجهيزات اللازمة من حيث مستوى النظافة وتطبيق الإجراءات الإحترازية وتوفير مصدر طاقة بديل وكراسى متحركة لذوى الإحتياجات الخاصة وإقامة إستراحات ومظلات لكبار السن حتى يتسنى للمواطنين الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر وكذا الإلتزام بالمسافات البينية للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة في الانتخابات.

كما وجه المسؤولين بالتأكد من تجهيز أماكن اقامة المشرفين على العملية الانتخابية من القضاة والمراقبين وقوات التأمين وتوفير كافة وسائل الإعاشة لهم.

وأكد محافظ الأقصر أن "المحافظة وأجهزتها التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورنا يقتصر على تنظيم العملية الإنتخابية والتأكد من إجراءها دون أي عوائق سواء للمشرفين عليها أو الناخبين"، كما أكد أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري مهم لجميع المواطنين وأن المحافظة حريصة على أن يؤدي المواطنون حقهم في سهولة ويسر، مطالبًا الجميع بالعمل بروح الفريق الواحد خلال أيام الانتخابات وما قبلها لتظهر الأقصر في هذا العرس الديمقراطي بالصورة اللائقة المعهودة عنها.

وأشار إلى أنه سيتم ربط غرف العمليات الفرعية بكافة مراكز المدن ومديريات الخدمات بغرفة العمليات الرئيسية للمحافظة لسرعة تداول المعلومات وتلقي الشكاوى والتنسيق مع مديرية الأمن في هذا الشأن ورفع درجة الاستعداد التام بكل المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الانتخابية للتعامل الفوري في حالة حدوث أي طوارئ مفاجئة.