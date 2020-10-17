حظك اليوم السبت 17-10-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الأسد بقدرته على القيادة في حياته الشخصية والمهنية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات "حظك اليوم" للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. كن لبقا فالنقد السلبي يفسد علاقتك بالأشخاص من حولك

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تميل اليوم لمراجعة خبرات سابقة وقد ينفعك ذلك لتوطيد علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان سعيد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 31 يوليو.