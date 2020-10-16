حظك اليوم الجمعة 16-10-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الأسد بشخصيته القوية صاحبة الإرادة والعزيمة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات "حظك اليوم" للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر الجديد في وضع داعم يساعدك على إظهار مواهبك ويخدم خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات وقد يجعلك ذلك تنجح في اختيار كلمات مؤثرة تقترب بها ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.