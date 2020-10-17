حظك اليوم السبت 17-10-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العذراء بكونه شخصية حساسة ومرهفة المشاعر، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات وقد تجمعك بالكثيرين لقاءات مثمرة وتستمع جيدا للآخر.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر يدعمان علاقتك بالأحباب وبالأخوة، واليوم مناسب للإصلاح في نطاق العائلة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كافوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.