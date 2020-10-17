تعرف على استعدادات جامعة سوهاج للعام الدراسي الجديد

اعلنت جامعة سوهاج انتهاء استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020/ 2021، وذلك علي المستوي التعليمى، الخدمى والصحى ووفقاً للضوابط والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19" .

واوضح الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة، ان الجامعة انهت كافة أعمال الصيانة وتجهيز المدرجات وقاعات الدروس والمكتبات والمعامل والورش التدريبية، وترميم بعض مباني المدن الجامعية، وتوفير كافة وسائل التهوية ومستلزمات العملية التعليمية بمختلف الكليات، وسط اجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على كل منتسبي الجامعة، اهمها عدم السماح بدخول الجامعة الا بارتداء الكمامة، وكذلك التعقيم المتواصل لكل قطاعات الجامعة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي .

واضاف عزيز ان الجامعة سوف تنظم اسبوع لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى، وذلك من خلال عقد لقاءات تعريفية بتاريخ الجامعة وطبيعة الحياة الجامعية وأماكن الكليات وأقسامها ونظام الدراسة بها، إضافة إلى التعرف على أهم المباني والإدارات داخل مقري الجامعة القديم والجديد، واقامة العديد من المسابقات في الانشطة الرياضية والثقافية والفنية

*وعلى صعيد استعدادات قطاع شئون التعليم والطلاب ..*

قال الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان الكثافة العددية الكبيرة لنسب التحاق الطلاب بالكليات، وفي ظل حرص الجامعة على مواكبة التطور في النظم التعليمية عالميًا و محليًا فضلًا عن ضرورة التماشي مع الظروف الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا على نظم التعليم، والتحول الرقمي في قد تم الاستعددا لبدء العام الدراسي بعدة اجراءات وهي كالاتي:

١- تم وضع قواعد بشأن نظام التعليم الهجين التي ستكون فيه الدراسة عن بُعد في الكليات العملية بنسبة ٣٠ -٤٠%، والتعليم وجهاً لوجه بنسبة ٦٠-٧٠%، وبالنسبة للكليات النظرية عن بُعد تتراوح ما بين ٤٠-٥٠%، ووجهاً لوجه ما بين ٥٠- ٦٠%.

٢- تم وضع الجداول الدراسية بشكل يؤدي الى تخفيض الكثافة الموجود بالكليات، حيث سيتم التعامل مع كل كلية على حدة فى التواجد بنسب مختلفة داخل الجامعة، بحد اقصى يومان للكليات النظرية وثلاثة ايام للكليات العملية.

٣-وضع جداول بمواعيد بث المحاضرات الالكترونية من خلال المنصات التعليمية في معظم الكليات.

٤-عمل صيانة شاملة لجميع المدرجات والقاعات والمعامل والفصول وتوفير كافة المستلزمات العملية والتعليمية.

5-عمل صيانة بجميع مقار المدن الجامعية وتوفير جميع التجهيزات الخاصة بالإعاشة والإقامة واجراءات التعقيم.

6- اعداد خطة طوارىء واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إحتمالات العدوى بفيروس كورونا، ووضع خطة للتطهير الدائم من اي أوبئة عقب نهاية اليوم الدراسي، وضع خطة من قبل الادارة الطبية بنشر عدد من العيادات بالمقرين القديم والجديد، لضمان تطبيق الاجراءات الاحترازية الكاملة حرص من إدارة الجامعة في الحفاظ على صحة وسلامة كافة المنتسبين لها وحماية أرواحهم.

7- وضع خطة من قبل إدارة رعاية الشباب لاستقبال الطلاب الجدد وخطة لتفعيل الأنشطة الطلابية التي تقوم على الحد من تواجد اعداد كبيرة من الطلاب داخل الحرم الجامعي وتعتمد بشكل كبير على خاصية التباعد الاجتماعي وتنفذ "اون لاين".

٨- وضع قواعد للتكافل الاجتماعي للطلاب غير القادرين ليستفيد منها اكبر عدد من الطلاب سواء لسداد الرسوم الدراسية او رسوم الاقامة بالمدن الجامعية او شراء أجهزة تعويضية وغيرها من وسائل مساعدة الطلاب.

9- تسكين الطلاب الجدد والقدامى وفق شروط محددة ابتداء من هذا العام، وجاري تسكين الطلاب حسب الأماكن المتاحة في ظل القواعد الموضوعة في هذا الشأن.

*استعدادات قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة*

قال الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيية، انه في ضوء الاستعداد للعام الدراسى 2020/ 2021، تم وضع خطة تنفيذية طموحة لتغطية العديد من الأهداف والأنشطة، وذلك طبقاَ لما تتضمنه الخطة الخمسية الجديدة 2020/ 2025 والتى يعتبر هذا العام هو العام الاول منها.واوضح "عبد الخالق" انه يتم التركيز على استمرارية نشر الوعى والتأكيد على الاجراءات الاحترازية لجميع منسوبى الجامعة من اعضاء ومعاونى هيئة التدريس والجهاز الادارى،والقدامى من الطلاب مع زيادة التركيز على الطلاب الجدد فى هذا الشأن، والعمل على استمرارية حملات التطهير والتعقيم المنشأت الجامعية من خلال الإدارة العامة للشئون الإدارية، واستمرار تنفيذ باقى محاور خطة خدمة المجتمع مع مراعاة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد وتتمثل هذه المحاور فى :-

1. زيادة عدد القوافل الطبية والبيطرية والزراعية للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة.

2. الاستمرار فى تنفيذ خطة الجامعة فى مواجهة مشكلة محو الأمية وتعليم الكبار فى ضوء قرارات مجلس الجامعة فى هذا الشأن.

3. العمل على فتح وحدة للتضامن الاجتماعى داخل الجامعة لتوفير مختلف أنواع الدعم للطلاب المحتاجين لذلك

4. مواصلة الحفاظ على مخرجات تطوير المنطقة العشوائية التى طورتها الجامعة فى العام الماضى وهى منطقة حى راشد.

5. وزيادة عدد البرامج التعليمية الجديدة التى تخدم المجتمع المحيط.

6. استمرار تفعيل مركز رصد المشكلات المجتمعية وإيجاد حلول لها .

7. الاستمرار فى تنفيذ البرامج التدريبية المتعددة التى تقدمها الجامعة من خلال مختلف المراكز التدريبية وبخاصة المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر".

8. ستكمال إنشاء حاضنة الأعمال لاستكمال مخرجات هذه البرامج التدريبية فى هيئة منتجات مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.

9. وضع خطة تشغيل لإدارة السيارات لتغطية نقل الطلاب واعضاء ومعاونى هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين بين مقري الجامعة بمدينتى سوهاج القديمة والجديدة.

*وفي قطاع المدن الجامعية*

قالت سامية زايد مدير المدن الجامعية ان الجامعة تحرص علي توفير كافة احتياجات مباني المدن الجامعية، وجميع المتطلبات التي تضمن الأمن والراحة لأبناءنا الطلاب، من أجل تهيئة الجو الملائم لتلقي العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد، وتطبيق عدد من الاجراءات الوقائية حفاظا علي صحة وسلامة ابنائها الطلاب في ظل فيروس كورونا حيث تم وضع خطة تشمل عدد من الاجراءات وهي:

1- تم تنظيف المباني على أعلى مستوى باستخدام شركات نظافة متخصصة في هذا المجال, كما تم تعقيم جميع المباني .

2- تم تنظيم التسكين على أساس إقامة عدد (2) طالب أو طالبة بالغرفة.

3- تم التعاقد مع شركة متخصصة في مجال التغذية لتجهيز الوجبات جاهزة لتقديمه للطلاب .

4- تم عمل الفحوصات اللازمة والكشف الطبي الدقيق على مايقرب من 3000 طالب وطالبة لتأكد من خلوهم من الأمراض.

5- تم تجهيز أماكن مخصصة للعزل الطبي في حالة حدوث أي حالات إصابة.

6- تم تجهيز غرفة لطبيب مقيم بكل مبنى طلبة وطالبات لمتابعة الطلاب أول بأول .

7- تم تركيب أجهزة صابون سائل بدورات المياه المختلفة، وتوفير جميع أدوات النظافة من كحول وغيره, وكذلك وضع الملصقات والإرشادات الصحية وتعليقها داخل مباني المدن الجامعية لتوعية الطلاب .