خطة طوارئ خاصة بمستشفى جامعة سوهاج لاستقبال العام الدراسي الجديد

اجتمع مجلس جامعة سوهاج، برئاسة الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، للوقوف علي الاستعدات النهائية، لاستقبال العام الدراسي الجديد، في ظل إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، ومدير المستشفي الجامعي، ومديري عدد من الإدارات المعنية.

وأكد "عزيز" خلال الاجتماع، أن الجامعة أعدت خطة إجرائية احترازية متكاملة، للتعامل داخل مقري الجامعة القديم والجديد، يلتزم الطالب بتنفيذها من بداية دخوله بالبوابات الرئيسية، وحتى مغادرته الحرم الجامعي، بحيث أنه يمنع من الدخول دون ارتداء كمامة بالحرم، وكذلك بالمدن الجامعية، وخلال التعامل مع العاملين بالمكاتب الإدارية، حرصا من الجامعة علي صحة وسلامة منتسبيها.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تشكلت لجنة إدارة الأزمات لمتابعة وإعداد خطة طوارىء، واتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية كافة، لمواجهة احتمالات العدوى بفيروس كورونا، إلى جانب وضع خطة طوارئ خاصة بالمستشفى الجامعي، وتشكيل فريق الإستعداد الوبائي للتعامل مع الحالات المشتبه فيها والمؤكدة، إلي جانب تواجد أطباء الإدارة الطبية، وسيارة إسعاف مجهزة بصفة مستمرة بمقري الجامعة؛ لتقديم الرعاية الصحية الأولية العلاجية والوقائية للطلاب، ومتابعة الحالات المرضية المزمنة، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية ثانوية إلى المستشفيات.

وأضاف الدكتور أحمد عزيز، أن المدن الجامعية استعدت بكامل طاقتها لبدء مرحلة تسكين الطلاب، والتأكد من توفير كل ما يضمن الاستقرار والطمأنينة للمغتربين، أثناء فترة إقامتهم ودراستهم بالجامعة، مع تطبيق الاجراءات الصحية والوقائية كافة لهم.

وشدد رئيس الجامعة، علي التزام أعضاء هيئة التدريس بالتواجد من اليوم الأول للدراسة، وأهمية البدء في مراجعة المقررات والتدريبات التي لم تستكمل خلال توقف الدراسة بسبب الجائحة، والانتهاء من وضع جميع الجداول الدراسية، وإعلانها خلال الأسبوع الأول من الدراسة، طبقا لمنظومة التعليم الهجين المعلنة، وطبيعة الكليات، بجانب تقليل الكثافة الطلابية وتحقيق التباعد، بالتناوب وتقسيم حضور الطلاب على أيام الأسبوع، تبعا لطبيعة الدراسة بالكليات النظرية والعملية.

وأكد "عزيز" في نهاية الاجتماع، أن الجامعة تسخر إمكانياتها كافة لتهيئة المناخ الجامعي، الذي يُتيح لطلابها التعامل الأمثل مع نظام التعليم الهجين ومنظومة التعليم عن بعد، وإعداد منصات إلكترونية للمقررات والجداول الدراسية، كطريقة فاعلة لتوفير المحتوى العلمي للمحاضرات المسجلة والتفاعلية، وتوظيفهما بالشكل المُلائم الذي يضمن تحقيق أقصي درجات النجاح بالعملية التعليمية.