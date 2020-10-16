محافظ أسيوط يفتتح مسجدي التوحيد والساحة الشعبية بصدفا

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مسجدين بمركز صدفا ضمن 40 مسجدًا تم افتتاحها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الجاري، بعضها جديد والبعض الآخر، تم إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية، أو على نفقة وزارة الأوقاف، وذلك في إطار خطة الدولة بالتوسع في افتتاح مساجد جديدة في مختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، وحسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا والشيخ محمد عبداللطيف مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، والشيخ ناصر محمد سيد مدير المتابعة بمديرية الأوقاف، والشيخ محمد عبدالرحيم مدير إدارة الأوقاف بصدفا، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية في المحافظة.

وفتتح المحافظ مسجد التوحيد بقرية الدوير، بعد إحلاله وتجديده ومسجد الساحة بمدينة صدفا، وأدى صلاة الجمعة بمسجد التوحيد وسط جموع المصلين من أبناء قرية الدوير مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا من حيث التباعد بين المصليين وارتداء الكمامات.

واستمع محافظ أسيوط والمصليين إلى الخطبة التي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف عن "الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس شيمة الكرام وفطرة إنسانية سوية".

ولفت إلى إن الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس، من المشتركات الإنسانية التي أجمعت عليها جميع الشرائع السماوية، ولَم تنسخ في أي ملة من الملل أو شريعة من الشرائع، موضحا أن الحياء شعبة من شعب الإيمان وشيمة من أهم شيم الكرام وفطرة إنسانية سوية حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ويقول أيضا الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان.

وعقب الصلاة، قدم محافظ أسيوط التهنئة للأهالي بمناسبة افتتاح المسجدين، لافتًا إلى إنه تم افتتاح 40 مسجدا حتى الان خلال شهرين، ما يدل على اهتمام الدولة والقيادة السياسية ببناء الإنسان المصري، وحرصها على تشييد ودعم دور العبادة، للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية، وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.

وأكد أن الدولة عازمة على الاستمرار والمضي في تحقيق الإنجازات في شتى القطاعات، كما التقى بالمواطنين، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، وأمر بحلها وتحسين كل الخدمات المقدمة لهم، موجهًا رئيس المركز بدعوة مجموعة من مواطني صدفا للقاءه في مكتبه ضمن سلسلة لقاءاته المستمرة بأهالي قرى ومراكز المحافظة للاستماع إلى طلباتهم وشكواهم، بحضور ممثلي الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق ومديريات الخدمات والعمل على حلها.

ومن جانبه أشار وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط إلى أن المسجدين اللذان تم افتتاحهما اليوم يأتيان من بين 40 مسجدًا تم افتتاحهم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر بأسيوط في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية بسهولة ويسر داعيا المولى تعالى أن يتقبل من القائمين على بناء المساجد أو إحلالها وتجديدها ويثيبهم خير الجزاء.