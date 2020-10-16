10 رسائل من الصحة إلى الطلاب للوقاية من كورونا مع عودة الدراسة

أعدت وزارة الصحة والسكان خطة وقائية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تزامنا مع عودة العلم الدراسي الجديد لضمان عودة آمنة للطلاب خاصة في ظل الظروف الإستثنائية التي يمر بها العالم من انتشار جائحة كورونا.

وتستعرض "الوطن" في 10 نقاط قواعد أطلقت عليها وزارة الصحة بالقواعد الذهبية لتفادي إصابة الأب بفيروس كورونا المستجد، وجاءت القواعد علي النحو التالي:

1- اغسل يديك باستمرار بالماء والصابون للوقاية من الأمراض المعدية.

2- يراعى التباعد الاجتماعي بين الطلاب في حال الوقوف في الطابور الصباحي للمدرسة.

3- رحب بزملائك من بعيد.. لا للمصافحة أو التقبيل .

4- لا تلمس حرف سلم المدرسة إلا للضرورة.

5- تناول أطعمة صحية، واحرص على أخذ قسط وفير من الراحة.

6- احرص على استخدام الأدوات المدرسية الخاصة بك، ولا تلمس أدوات الغير.

7- اترك مسافة بينك وبين آخرين.

8- ابتعد عن الآماكن المزدحمة.

- مارس التمارين الخفيفة في الصباح .

10- التهوية الطبيعية للفصول أفضل دائما.

وقالت وزارة الصحة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر ت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى امس الخميس، هو 105033 حالة من ضمنهم 98011 حالة تم شفاؤها، و 6088 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون

https://apple.co/3gURgYJ