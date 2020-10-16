انطلاق مؤتمر القائمة الوطنية من أجل مصر في قنا

انطلق منذ قليل، المؤتمر الجماهيري لأعضاء القائمة الوطنية من أجل مصر، بفيلا اللواء هشام الشعيني، مرشح القائمة بمحافظة قنا، لدعم القائمة في انتخابات مجلس النواب.

وتواجد على المنصة كل من: الكاتب الصحفي مصطفى بكري، والمهندس أشرف رشاد، النائب الأول لحزب مستقبل وطن، ومحمد الجبلاوي، وباقي أعضاء القائمة الوطنية، وبدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري، وستبدأ كلمات الحضور من على المنصة، في حضور الآلاف من المواطنين.

قال مصطفى بكري، منذ أيام تسربت الوثائق الأمريكية، وهي عبارة عن وثائق سرية في إيميلات خاصة هلاري كلينتون، تكشف ما تعرضت له مصر في 25 يناير، وتأمرهم مع الإخوان، ووصول الاسلامين للحكم، مؤامرة ضد مصر وضرب القضية الفلسطينية، واتفقنا مع قطر لعمل خيرت الشاطر، وتمويله بـ100مليون دولار، لاستمرار الربيع العربي، كما يطلقون عليه، وأنا اطلق عليه الربيع العبري.

وأضاف أن الأمريكان كان هدفهم تفتيت الوطن العربي، ومنها مصر عمل دويلات في كل مكان، مؤكدا إلى أن الشعب انتصر بفضل القيادة الوطنية بقيادة الرئيس السيسي في 30 يونيو.

وأوضح أن ما تحقق من مشروعات قومية في عهد السيسي، إنجاز كبير في وقت قياسي، مؤكدا أن هذه الدولة بالعمل الجاد، سيتم بناء مصر الحديثة، مؤكدًا أن حجم التحديات كبير، فمصر تحارب من كيانات تريد النيل من مصر، قائلا: "الرئيس لا يهمه إلا مصلحة الوطن والمواطن المصري".

يذكر أن محافظة قنا بحسب تقسيم الدوائر الانتخابية الاخير في مجلس النواب مخصص لها 9 مقاعد في القائمة ومثلهم فردي، كما استعدت المحافظة بتجهيز 339 مركز انتخابى و670 لجنة فرعية استعدادا لإنتخابات مجلس النواب، ويبلغ من لهم حق التصويت 2 مليون و34 ألف و373 مواطن لهم حق التصويت في الانتخابات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، حددت وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، الحالات التي يجوز لها فيها شطب المرشح لانتخابات مجلس النواب، والإجراءات المترتبة على شطب المرشحين سواء بالنظام الفردى أو القائمة.

ومن هذه المخالفات تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية، دون مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا.

يذكر أنّ عملية الانتخابات تجري في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفي نظام القائمة تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك في الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، وتضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.