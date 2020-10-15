مرشح "القائمة الوطنية": حددنا 4 معايير لاختيار مرشحي قائمة من أجل مصر

أكد النائب علاء عابد، مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر، أن اختيار أعضاء ومرشحى القائمة الوطنية من أجل مصر تم بعناية ووفق 4 معايير صارمة، وكان الشباب على رأس الأولويات.. وإلى نص الحوار.

ما أبرز المعايير التى تم تطبيقها فى اختيار المرشحين على «القوائم والفردى» فى القائمة الوطنية؟

- هناك معايير تم الاتفاق عليها بين الأحزاب المشاركة فى «القائمة» أو «الفردى»، منها الشعبية والخبرة وتمت مراعاة عامل السن فى الاختيار، بحيث يكون هناك تمثيل لكل الفئات العمرية، وتم تقسيم القوائم إلى فئات، منها الشخصيات العامة التى لها خبرات كبيرة فى تخصصاتها، لكنها لا تستطيع خوض الانتخابات «فردى»، لذا تم ضمها للقائمة، وهناك شخصيات تتمتع بشعبية كبيرة فى دوائرها، والفئة الثالثة الذين لديهم القدرة المالية للإنفاق على الدعاية الانتخابية للقائمة.

وبالنسبة لـ«الفردى»، فالمعيار الأهم هو الشعبية والقدرة على الحشد، وأن ت كون له خبرة كبيرة بالعملية الانتخابية، ولديه قدرة على الصرف على الدعاية، سواء من محبيه أو من جيبه، وهناك معيار مهم وهو الوجود فى الدائرة وسط الناس، ليتفاعل معهم بصورة يومية، وهى معايير تم اعتمادها من الحزب.

لماذا كانت الوجوه الجديدة أبرز ظواهر الترشح لانتخابات النواب على قوائم من أجل مصر؟

- الدفع بالوجوه الجديدة خاصة أصحاب الخبرات فى المجالات الجديدة مثل علوم الإدارة والتكنولوجيا والاتصالات والعلوم الحديثة كان مطلوباً، وهى خبرات نحتاجها فى الفترة القادمة، خاصة ونحن نواجه حروب الجيل الخامس، ويجب أن يكون فى البرلمان خبراء فى هذه المجالات حتى نضع قوانين تحمى المجتمع من هذه الحروب، فالوجوه الجديدة تهدف إلى إثراء الحياة العامة فى مصر وفتح آفاق أوسع للانطلاق نحو المستقبل.

ما رؤيتك للمشهد الانتخابى؟

- الانتخابات ساحة مفتوحة للمنافسة أمام الجميع، ونثق فى قدرة الناخب المصرى على الاختيار، وقائمة من أجل مصر بها تمثيل واسع لأهم الأحزاب السياسية وأكبرها وأقدمها وتعبِّر عن جميع فئات المجتمع، وتضم شخصيات عامة لها تاريخ وخبرة وشعبية، لذا نحن نثق فى التفاف الناخبين حولنا واختيار القائمة لتمثيلهم فى البرلمان المقبل، ونتمنى أن تقوم المنافسة بين القوائم على احترام الآخر.

هل ترى تمثيل المرأة فى القائمة والمقاعد الفردية للتحالف مُرضية؟

- أعتقد أنها نسبة مُرضية وتلتزم بما حدده الدستور بل أتوقع أن تكون نسبة تمثيل النساء فى البرلمان القادم هى الأكبر فى تاريخ الحياة البرلمانية، خصوصاً أن التزام القوائم بالنسبة الدستورية أمر جيد ومبشِّر وهو التزام أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أعطى اهتماماً كبيراً لتمكين النساء.

هل ستنتهى فكرة نائب الخدمات فى برلمان 2021؟

- أعتقد أن نائب الخدمات مرتبط بأمرين، الأول النظام الانتخابى، والثانى تفعيل دور المجالس المحلية الشعبية، ففى ظل الانتخابات بالنظام الفردى وغياب المجالس المحلية الشعبية، سيظل نائب الخدمات موجوداً، لأن الخدمات هى من صميم عمل المجالس المحلية.

ما ردك على ترويج البعض لفكرة تأجيل الانتخابات؟

- هذه هى عادة جماعة الإخوان الإرهابية فهم المصدر الأساسى للشائعات فى مصر منذ سنوات طويلة، وكل الشائعات يتم كشفها فوراً أما شائعة تأجيل الانتخابات فهى محاولة لإحداث ارتباك بين الناخبين قبل المرشحين، وكان رد الهيئة الوطنية للانتخابات حاسماً وأدى إلى إفشال المؤامرة الإخوانية.

علاء عابد:"السيسي" صاحب فضل كبير في تحريك المياه الراكدة في بحيرة الحياة السياسية

ما رؤيتك للمشهد الانتخابى بشكل عام؟

- المشهد الانتخابى فيه زخم شديد، وهذا يؤكد أن الرئيس السيسى صاحب فضل كبير فى تحريك المياه الراكدة فى الحياة السياسية والنيابية، ما جعلنا أمام هذا العدد الضخم من مرشحى الفردى، الذى وصل حسب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات إلى 3964 مرشحاً، وهناك 4 قوائم، وهذا يؤكد عودة الحراك السياسى للشارع المصرى بعد فترة كبيرة من الركود.

ما عيوب البرلمان الحالى التى ترى أنه يجب تداركها فى برلمان 2021؟

- أعتقد أن البرلمان الحالى أدى دوره على أكمل وجه، فهو برلمان كان الغالب على أعماله إصلاح التشريعات القديمة ووضع تشريعات جديدة تواكب التطور الحاصل فى المجتمع والعالم، وتعالج عيوب السنوات الماضية التى تراكمت وأصبحت مثل الصخور لا يستطيع أحد الاقتراب منها، وكان لهذا البرلمان الدور فى وضع القوانين التى تصدت للفساد وللعشوائيات.

ما خطة التحرك خلال الفترة المقبلة؟

- تعكف الأمانة العامة للتحالف على وضع خطة الدعاية الانتخابية للقائمة ودور كل مرشح فيها وعدد الفعاليات الانتخابية التى سيقوم بها، وفور الانتهاء منها سيتم الإعلان عنها، أما بالنسبة لمرشحى الفردى، فالأحزاب السياسية هى المسئولة عن دعم مرشحيها، لأن القائمة تحالف انتخابى، ونجد فى كثير من الدوائر أن الأحزاب المنضوية تحت القائمة لها مرشحون «فردى» يتنافسون فيما بينهم.

الدفع بأكثر من مرشح لـ"مستقبل وطن" على نفس المقعد ليس تجربة جديدة.. والشخصيات المتقدمة للانتخابات كلها جديرة بعضوية البرلمان

هناك دوائر مفتوحة تم الدفع فيها بأكثر من مرشح لـ«مستقبل وطن» على نفس المقعد.. لماذا؟

- ليست تجربة جديدة، ولكن الحقيقة أن الشخصيات المتقدمة للانتخابات فى هذه الدوائر كلها شخصيات جديرة بالعضوية فى البرلمان، وكنا فى حيرة من أمرنا ولا نستطيع أن نستبعد أحداً لذا رأينا أن نترك حرية الاختيار للناخب وقدرة كل مرشح على الحشد وإخراج المؤيدين إلى صندوق الانتخابات.

"الغرفة الثانية"

أعتقد أن دور مجلس الشيوخ سيكون مهماً ومحورياً ومسانداً للبرلمان فى الفترة القادمة، خاصة أن الدستور حدد اختصاصاته بصورة واضحة، وسوف يكون بيت خبرة للدولة المصرية، يقدم المشورة فيما يطلب من قضايا وموضوعات وملفات، وسيكون هناك تعاون دائم بينه وبين البرلمان فى مجال التشريعات المكملة للدستور.