مرشحة القائمة الوطنية تواصل جولاتها للحث على المشاركة الفعالة بالمنوفية

واصلت الدكتورة هناء سرور مساعد وزير الصحة والمرشح عن القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب عن محافظة المنوفية، جولاتها الانتخابية في قرى المحافظة، حيث نظمت جولة بقرية المصيلحة بمركز شبين الكوم، لحث الناخبين على المشاركة في الانتخابات المقبلة.

واستقبل الدكتورة هناء سرور الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية سابقا، والدكتور حسين محمد مدير مستشفى حميات شبين الكوم، والدكتور علاء منصور لتقديم كل الدعم لها في الانتخابات المقبلة.

وأكدت هناء، على سعادتها البالغة من الاستقبال الحافل لها في كل مكان تزوره، مشيرة إلى أنها حريصة على النزول والجلوس مع المواطنين، وكل فئات المجتمع، للتعرف على المشكلات التى تواجه المواطن المنوفي، والعمل على حلها على كل المستويات، بداية من الجهات التنفيذية بالمحافظة، وصولا لأعلى المستويات، قائلة "دا دورنا بإذن الله".

الجدير بالذكر، أن صراعا شرسا ومنافسة قوية تشهدها دائرة شبين الكوم الانتخابية عاصمة محافظة المنوفية، بين 25 مرشحا لمجلس النواب بينهم 6 مرشحين حزبيين، ونائبين حاليين، للحصول على مقعدين لبندر ومركز شبين الكوم.

وتشهد الدائرة، ترشح المهندس أحمد عبدالحميد صديق حجازي عن حزب مستقبل وطن، الذي لقى قبولا كبيرا عقب إعلان ترشحه، ويحظى بدعم كبير، ومعه ماجد أبو الخير عضو مجلس النواب الحالي ومرشح حزب مستقبل وطن عن الدائرة.

كما تشهد الانتخابات في عاصمة محافظة المنوفية، اللواء العناني حسن حمودة حسن المرشح الوحيد في الدائرة عن الشعب الجمهوري، كما أعلن النائب الحالي اللواء أحمد مدين ترشحه للانتخابات، ما زاد الانتخابات اشتعالا في الدائرة.