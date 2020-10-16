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طبيب مصري بموسكو: التشكيك في اللقاح الروسي سببه المنافسة بين الشركات

كتب:

شريف سليمان
08:13 م | الجمعة 16 أكتوبر 2020
اللقاح الروسي

اللقاح الروسي

قال الدكتور أحمد سعد أمين استشاري أمراض الباطنة العامة بموسكو، إن شركة فاركو ستكون مسؤولة عن إنتاج اللقاح الروسي سبوتنك v بمصر، وسيحصل الأطباء في روسيا عليه في 25 أكتوبر المقبل، وذلك وفق جدول زمني محدد، حيث حصل بعض الأطباء عليه من قبل.

وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "يجب التأكد من سلامتنا وفق الاختبارات المعملية وذلك قبل حصولنا على اللقاح والتأكد من عدم وجود أجسام مضادة لدينا للتأكد من فاعلية لقاح سبوتنك v".

وتابع: "في شهر نوفمبر سيتم الإعلان عن منح رخصة للقاح روسي آخر، وبالنسبة للتشكيك في لقاح سبوتنك v، فإن سببه هو المنافسة بين شركات الأدوية، لأن منتج اللقاح في روسيا هو الحكومة والمركز يتبع وزارة الصحة، وبالتالي فهو غير هادف للربح، ولدينا في مركز "جماليا" معهد لعلاج السارس، والتشكيك في اللقاح كان دون قراءة تفاصيله، وأنا أعرف مرضى وأطباء حصلوا على اللقاح ولم تظهر عليهم أي أعراض جانبية".

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