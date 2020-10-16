بالمواعيد.. جدول عرض البرامج التعليمية بداية من السبت

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاتفاق مع 10 قنوات تليفزيونية لبث كافة الدروس والموضوعات المقررة على التلاميذ من الصف الرابع إلى الثاني عشر، وتم اختيار أفضل المدرسين في كل مادة لتقديمها، كما سيتاح للتلميذ مشاهدتها مرة أخرى على اليوتيوب.

وذلك لمساعدة الطلاب ممن ليس لديهم اتصال بالإنترنت على متابعة دروسهم بالطرق الحديثة، وحتى يذهب جميع التلاميذ إلى المدرسة ليس لتلقي الدروس ولكن من أجل القيام بأنشطة "رياضية، اجتماعية، ثقافية"، ومناقشة ما شاهدوه وتعلموه إلكترونيا عبر المكتبة الرقمية وبنك المعرفة، مع التوسع في إنشاء القنوات التلفزيونية التعليمية المتخصصة المدمجة داخل النظام التعليمي.

وتستعرض "الوطن" مواعيد وجدول عرض البرامج التعليمية للمراحل المختلفة، باليوم والساعة، وفقا لما ذكرته شيري بباوي، مخرجة في القناة التعليمية، في حديثها لـ "الوطن"، استمرارا لسلسلة الخدمات التعليمية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مواعيد عرض برامج سر التفوق للمرحلة الثانوية السبت 17 أكتوبر

ـ يذاع برنامج سر التفوق من الساعة 10 إلى 11 صباحا، ويعرض شرح في مادة الرياضيات للصف الأول الثانوي، عربي ولغات.

ـ من الساعة 12 إلى 1 ظهرا تذاع مادة علم النفس والاجتماع للصف الثالث الثانوي.

ـ تعرض مادة الفلسفة للصف الثاني الثانوي من الساعة 1 إلى 2 ظهرا.

ـ من الساعة 3 إلى 4 عصرا تذاع مادة الأحياء لغات للصف الأول الثانوي.

ـ تعرض مادة اللغة العربية للصف الثاني الثانوي من الساعة 4 إلى 5 مساء.

ـ يتم عرض مادة اللغة الإيطالية من الساعة 7 إلى 8 مساء للصف الثالث الثانوي.

ـ تعرض مادة الفلسفة والمنطق للصف الثالث الثانوي من الساعة 8 إلى 9 مساء.

مواعيد عرض برامج سر التفوق للمرحلة الثانوية الأحد 18 أكتوبر

ـ من الساعة 10 إلى 11 صباحا، شرح لمادة اللغة العربية للصف الأول الثانوي.

ـ من الساعة 12 إلى 1 ظهراً، يعرض شرح في مادة الجغرافيا للصف الثالث الثانوي.

ـ من الساعة 1 إلى 2 ظهراً، يعرض يبث شرح في مادة الرياضيات للصف الثاني الثانوي.

ـ من الساعة 3 إلى 4 عصراً، تذاع مادة الفلسفة للصف الأول الثانوي.

ـ من الساعة 4 إلى 5مساء، تذاع مادة الرياضات لغات للصف الأول الثانوي.

ـ من الساعة 7 إلى 9 مساء، يقدم شرح في مادة الفيزياء للصف الثالث الثانوي.

مواعيد عرض برامج سر التفوق للمرحلة الثانوية الاثنين 19 أكتوبر

ـ من الساعة 10 إلى 11 صباحا، تذاع مادة الأحياء للصف الأول الثانوي.

ـ من الساعة 12 إلى 1 ظهرا، تعرض مادة التاريخ للصف الثالث الثانوي.

ـ من الساعة 1 إلى 2 ظهرا، تعرض مادة التاريخ للصف الثاني الثانوي.

ـ من الساعة 3 إلى 4 عصرا، تعرض اللغة الألمانية للصف الأول الثانوي.

ـ من الساعة 4 إلى 5 مساء، تعرض اللغة الألمانية للصف الثاني الثانوي.

ـ من الساعة 7 إلى 9 مساء، تذاع مادة الرياضة التطبيقية للصف الثالث الثانوي.

مواعيد عرض برامج سر التفوق للمرحلة الثانوية الثلاثاء 20 أكتوبر

ـ من الساعة 10 إلى 11 صباحا، تذاع مادة الكيمياء للصف الأول الثانوي.

من الساعة 12 إلى 1 ظهرا، تذاع مادة الأحياء لغات للصف الثالث الثانوي.

ـ من الساعة 1 إلى 2 ظهرا، تعرض مادة الكيمياء للصف الثاني الثانوي.

ـ من الساعة 3 إلى 4 عصرا، تذاع مادة الكيمياء لغات للصف الأول الثانوي.

ـ من الساعة 4 إلى 5 مساء، تذاع الكيمياء لغات للصف الثاني الثانوي.

ـ من الساعة 7 إلى 8 مساء، يقدم شرح في اللغة الانجليزية، للصف الثالث الثانوي.

ـ من الساعة 8 إلى 9 مساء، تذاع مادة الكيمياء للصف الثالث الثانوي.

مواعيد عرض برامج سر التفوق للمرحلة الثانوية الأربعاء 21 أكتوبر

ـ من الساعة 10 إلى 11 صباحا، تذاع مادة الفيزياء للصف الأول الثانوي.

ـ من الساعة 12 إلى 1 ظهرا، تعرض مادة الأحياء للصف الأول الثانوي.

ـ من الساعة 1 إلى 2 ظهرا، تذاع مادة الأحياء للصف الثاني الثانوي.

ـ من الساعة 3 إلى 4 عصرا، تعرض مادة الفيزياء لغات للصف الأول الثانوي.

ـ من الساعة 4 إلى 5 مساء، تذاع مادة الأحياء لغات للصف الثاني الثانوي.

ـ من الساعة 7 إلى 9مساء، تذاع مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي.

مواعيد عرض برامج سر التفوق للمرحلة الثانوية الخميس 22 أكتوبر

ـ من الساعة 10 إلى 11 صباحا، تقدم شرح مادة اللغة الانجليزية للصف الأول الثانوي.

ـ من الساعة 12 إلى 1 ظهرا، تعرض مادة الفيزياء لغات للصف الثالث الثانوي.

ـ من الساعة 1 إلى 2 ظهرا، تذاع مادة الفيزياء لغات للصف الثاني الثانوي.

ـ من الساعة 3 إلى 4 عصرا، تذاع مادة التاريخ للصف الأول الثانوي.

ـ من الساعة 4 إلى 5 مساءا، تذاع مادة اللغة الانجليزية للصف الثاني الثانوي.

ـ من الساعة 7 إلى 9 مساءا، تعرض مادة الرياضة البحتة للصف الأول الثانوي.

مواعيد عرض برامج سر التفوق للمرحلة الثانوية الجمعة 23 أكتوبر

ـ من الساعة 10 إلى 11 صباحا، تعرض مادة الكيمياء لغات للصف الأول الثانوي.

ـ من الساعة 12 إلى 1 ظهرا، تذاع مادة الكيمياء لغات للصف الثالث الثانوي.

ـ من الساعة 1 إلى 2 ظهرا، تذاع مادة الجيولوجيا للصف الثالث الثانوي.

ـ من الساعة 3 إلى 4 عصرا، تذاع مادة الجغرافيا للصف الأول الثانوي.

ـ من الساعة 4 إلى 5 مساءا، تذاع مادة الفيزياء للصف الثاني الثانوي.

ـ من الساعة 7 إلى 9 مساءا، تعرض مادة الرياضيات لغات للصف الثالث الثانوي.

مواعيد عرض البرامج التعليمية للمرحلتين الإعدادية والابتدائية

ـ الصف السادس الابتدائي، من 9:00 إلى 9:30 صباحا، والاعادة 2 ظهرا.

ـ الصف الاول الإعدادي، من 9:30 إلى 10 صباحا، والاعادة 2:30 ظهرا.

ـ الصف الثاني الإعدادي، من 11 إلى 11:30 والاعادة 10 مساء.

ـ الصف الثالث الإعدادي، من 11:30 إلى 12 والاعادة 10:30 مساء.