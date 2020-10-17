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محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم السبت 17-10-2020 في مصر

كتب:

الوطن
12:09 ص | السبت 17 أكتوبر 2020
مواقيت الصلاة في مصر

مواقيت الصلاة في مصر

تقدم "الوطن"، استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، السبت 17 أكتوبر الجاري، في عدد من المحافظات المختلفة، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:31

أذان الظهر 11:40

أذان العصر 02:55

أذان المغرب 05:22

أذان العشاء 06:40

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:36

أذان الظهر 11:45

أذان العصر 03:00

أذان المغرب 05:26

أذان العشاء 06:45

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر 04:30

أذان الظهر 11:39

أذان العصر 02:54

أذان المغرب 05:21

أذان العشاء 06:39

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 04:32

أذان الظهر 11:41

أذان العصر 02:57

أذان المغرب 05:24

أذان العشاء 06:40

مواقيت الصلاة في سوهاج

أذان الفجر 04:29

أذان الظهر 11:39

أذان العصر 02:56

أذان المغرب 05:23

أذان العشاء 06:38

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