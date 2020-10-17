مواقيت الصلاة اليوم السبت 17-10-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:09 ص | السبت 17 أكتوبر 2020
مواقيت الصلاة في مصر
تقدم "الوطن"، استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، السبت 17 أكتوبر الجاري، في عدد من المحافظات المختلفة، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 04:31
أذان الظهر 11:40
أذان العصر 02:55
أذان المغرب 05:22
أذان العشاء 06:40
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 04:36
أذان الظهر 11:45
أذان العصر 03:00
أذان المغرب 05:26
أذان العشاء 06:45
مواقيت الصلاة في الزقازيق
أذان الفجر 04:30
أذان الظهر 11:39
أذان العصر 02:54
أذان المغرب 05:21
أذان العشاء 06:39
مواقيت الصلاة في بني سويف
أذان الفجر 04:32
أذان الظهر 11:41
أذان العصر 02:57
أذان المغرب 05:24
أذان العشاء 06:40
مواقيت الصلاة في سوهاج
أذان الفجر 04:29
أذان الظهر 11:39
أذان العصر 02:56
أذان المغرب 05:23
أذان العشاء 06:38