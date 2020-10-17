حظك اليوم السبت 17-10-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج العقرب أنّه شخصية وقورة بطبعه ويبعث على الفرح، فهو يفضل العزلة في حياته اليومية لكنه يراقب ما يحيط به من أحداث دون ضجة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك كل الأدوات للتأثير في الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الفلك يمدك بالسحر والتوهج وتعرف كيف تجذب الجنس الآخر بإطلالة أخاذة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان الراحل خالد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 12 نوفمبر.