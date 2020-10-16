متحدث الإنتاج الحربي: ثقافة فصل المخلفات تساعد على تسهيل عملية تدويرها

كشف محمد بكر، المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، تفاصيل البروتوكول الخاص بتحويل المخلفات لطاقة كهربائية، قائلا: إن الوزارة لها تاريخ طويل في إنشاء مصانع تدوير المخلفات، ويبلغ عددهم 65 مصنعا على مستوى الجمهورية، من خلال الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاتها، وفي الآونة الأخيرة، هناك تعاونا مع الهيئة العربية للتصنيع، ووزارتا البيئة والتنمية المحلية لتنفيذ منظومة تدوير المخلفات الصلبة.

وأضاف "بكر" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على شاشة قناة "on"، أن التعاون بين هذه الجهات يسلط الضوء على أن يكون هناك توطين للتكنولوجيا في مصر في مجال تدوير المخلفات وتحويلها لطاقة من خلال التعاون مع شركتين عالميتين، أحدهما جرى التوقيع معها على مذكرة تفاهم في 17 يوليو الماضي لتطوير عدد من مصانع تحويل النفايات لطاقة كهربائية، وتوقيع اليوم يعد خطوة تكلل التوقيع الماضي بأن يكون هناك شركة مساهمة بين الإنتاج الحربي والشركتين المذكورتين.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للوزارة من التعاون مع الشركات الأجنبية، هو توطين الصناعات في الشركات التي يتم التعاون معها، لافتا إلى أن الشركة المساهمة دخلت بالفعل حيز التنفيذ ولكن إجراءات التعاون تأخذ عدة شهور، متوقعا مع نهاية العام يظهر هذا التعاون.

وأوضح أن ثقافة فصل المخلفات من المنبع أو المنزل، سيكون خطوة هامة لتسهيل عملية تدويرها واستلامها من المصانع، مؤكدا أن هذه الخطوة تبدو بسيطة ولكنها هامة، من جانب المواطن، لافتا إلى أن مؤسسات الدولة تقدم كل ما في وسعها لتخطي أي عقبة في مجال تدوير القمامة.