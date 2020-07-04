كلبش وزلزال والأب الروحي.. أبرز أعمال الفنان الراحل محمود جمعة

بعد مسيرة فنية قدم خلالها ما يقرب من 50 عملا، أثبت خلالها موهبته التمثيلية، رحل عن عالمنا أمس، الفنان محمود جمعة، عن عمر ناهز 71 عاما، حسبما أعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

أعمال عديدة تميز فيها الفنان محمود جمعة، مع كبار المخرجين والفنانين، لازالت عالقة في أذهان المشاهدين، أبرزها:

مسلسل "زلزال"

جسد فيه شخصية "المعلم منصور"، أحد التجار الكبار في سوق الفاكهة، والذي كان على خلاف مستمر مع زلزال "محمد رمضان"، وهناك منافسة شديدة بينهم في التجارة.

مسلسل "كلبش"

شارك في الجزء الأول منه، حيث جسد فيه شخصية "الشيخ صالح"، الذي اختبأ عنده الضابط سليم الأنصاري "أمير كرارة"، والمسلسل من إخراج بيتير ميمي، وتأليف يوسف حسن يوسف.

مسلسل "بركة"

قدم فيه شخصية "عم جودة"، أحد أقارب الشاب الصعيدي بركة "عمرو سعد"، والذي كان يلجأ له باستمرار في المشكلات التي تواجهه.

مسلسل "الأب الروحي"

والذي جسد فيه شخصية "الشيخ حمزة"، المسلسل من بطولة الفنان محمود حميدة وسوسن بدر.

مسلسل "قوت القلوب"

كانت آخر مشاركة له في الأعمال الفنية بطولة النجمة ماجدة زكي، ومن إخراج مجدي أبو عميرة.