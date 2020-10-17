الداخلية تكشف حقيقة "اختطاف إيمي": تستجدي العطف وقدمناها للنيابة

كشفت وزارة الداخلية، في بيان تفصيلي، حقيقة مزاعم واقعة تعرض فتاة تدعى "إيمي"، للخطف بشارع الميرغني أسفل كوبري الميرغني بتقاطعه مع شارع الثورة، بحسب ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال بيان الداخلية إنه باستدعاء الفتاة المدعوة/ إيمان بدوي عليوه أحمد 22 عاما، كول سنتر بفودافون فرع الميرغني، وتقيم شارع أحمد خليل - جسر السويس - الزيتون، وبمناقشتها وتحقيق خط سيرها ومكان الواقعة التي ادعت حدوث التعدي عليها بها وبمراجعة الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة تبين عدم صحة ما ادعته الفتاة تماماً.

وبمواجهتها اعترفت أنها بتاريخ أمس عقب انتهاء أعمالها بالكول سنتر التابع لشركة فودافون بعمارة أبو غالي بشارع الميرغني الساعة ٧ مساء استقلت إحدى السيارات الميكروباص، وتوجهت لمقابلة صديقتيها المدعوة سلمى والمدعوة سارة، بميدان الألف مسكن أمام محل عصير أفوكادو.

وأوضح البيان أن الفتيات الثلاث تقابلن مع ثلاثة شباب أحدهم يدعى/ محمود أحمد كان زميلا لها بالمدرسة وتقدم للارتباط بها منذ عدة شهور ولكنهما انفصلا، وبعد الانتهاء استقلت سيارة ميكروباص من ميدان الألف مسكن للتوجه لمسكنها بمنطقة الزيتون شارع جسر السويس، وأثناء صعودها بالميكروباص اصطدمت رأسها بالميكروباص.

وقال البيان أن الفتاة اعترفت بأنها أثناء جلوسها داخل الميكروباص جاء على خاطرها وتولدت فكرة البوست التي قامت بنشره، وأنها قامت باقتباسه من على أحد الجروبات الخاص بالفتيات تحت اسم (هيرمونز كيبرز) وقامت بالتعديل على هذا البوست.

وأوضح البيان، أن الفتاة قامت بنشره وذلك بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة منذ 3 أشهر لوفاة والدها وبُعد أصحابها وأقاربها عنها، وذلك لاستجداء تعاطفهم، معتقدة أن ذلك سيتم متابعته من أصدقائها فقط ونشرت البوست ونامت وعقب استيقاظها فوجئت بزيادة عدد المتابعين لها وللبوست.

جارى اتخاذ الازم قانونيا ضدها نحو البلاغ الكاذب والعرض على النيابة.