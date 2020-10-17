البحر الأحمر تستعد لاستقبال العام الدراسي بحملات نظافة وتطهير المدارس

استعدت مدن محافظة البحر الأحمر للعام الدراسي الجديد بعدة حملات النظافة حول محيط المدارس وتعقيم وتطهير الفصول وصيانة لدورات المياه وذلك بناء على تعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

وتفقدت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا عدد من المدارس لمتابعة عملية التطهير والصيانة بالإضافة إلى عملية تطهير خزانات مياه الشرب على مستوى جميع المدارس.

كما تابعت أعمال الإدارة التعليمية بمدينة سفاجا بالتعاون مع الإدارات المعنية بتنظيف وتطهير خزانات المدارس؛ لضمان جودة مياه الشرب التى يجرى تقديمها للطلاب.

وشددت "المغربي" على ضرورة استمرار التنسيق بين مركز الصيانة التابع للوحدة المحلية لمدينة سفاجا والإدارة التعليمية لصيانة جميع التندات وصناديق المواتير والقيام بأعمال اللحام والتركيب على مستوى جميع المدارس.

وأشارت" رئيس المدينة" إلى أنه جرى التأكيد على مشرفي الإدارة ومديري المدارس ضرورة الالتزام بالتعليمات المتعلقة بالصحة العامة من لبس الكمامات والتعقيم الدائم للأيدي وتوجيه إدارات المدارس لإستيعاب جميع الطلاب وإجراء التنقلات بين المدارس في حال الضرورة طبقا للتوزيع الجغرافى.

حملات نظافة أمام وبمحيط المدارس بمدينة الغردقة

وفي مدينة الغردقة شنت أجهزة مجلس المدينة برئاسة اللواء عاطف وجدي حملة نظافة مكبرة بمحيط المدارس المختلة بالمدينة استعدادا لاستقبال العام الدراسى الجديد وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

وأزال رئيس مدينة الغردقة الاشغالات من محيط أسوار المدارس لاستقبال العام الداراسى الجديد بالاشتراك مع شركة النظافة بالمدينة.

ومن جانبه قام حي جنوب الغردقة بحملة نظافة برفع المخلفات وكنس الشوارع المجاورة للمدارس بمدرسة التجارة والنهضة والزعيم مصطفى كامل والثانوية الصناعية بنين ومحمد فريد والثانوية المشتركة.

وفي مدينة مرسى علم ، كلف اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم، الاستاذ ضياء سليم سكرتير مدينة مرسى علم والإدارات المختصة بالوحدة المحلية للمدينة وجمعية الحفاظ على البيئة (هيبكا) باستمرار تطهير المدارس والمعاهد الأزهرية.

وشدد رئيس مدينة مرسى علم على تطهير وتعقيم المدارس والمعاهد الازهرية، مؤكداً بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والنظافة العامة ونظافة الخزانات ودورات المياه بجميع المدارس، حفاظا على صحة الطلاب والعاملين هيئات التدريس.

ووجه باتخاذ كافة التدابير اللازمة واستكمال جميع المتطلبات الخاصة بكل مدرسة، وذلك فى ضوء القرارات الوزارية، كما شدد على سرعة الانتهاء من تنظيم فصول ونظافتها بشكل مستمر.