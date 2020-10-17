الأنصاري: اجتماعات لرفع درجة الوعي لدى معلمي مدارس الفيوم

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إنه تم عقد اجتماعات مع جهات مختلفة لرفع درجة الوعي لدى المدرسين في المدارس لنشر الوعي تزامنا مع بدء الدراسة والتشديد على التعامل مع حالات الاشتباه في الحالات بجدية من أجل تحويلها إلى المستشفيات.

وقال "الأنصاري"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "خبر اليوم" المذاع على فضائية “ON”، إن المحافظة تعمل على توعية المدرسين والعاملين لأن أي خطأ سيؤثر على الجميع، مشيرا إلى أنه لا يريد ارتفاع معدلات الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأضاف: "الموضوع هيعدي على خير إن شاء"، لافتًا أنه ستكون هناك لجان متابعة من المحافظة للتأكيد على جاهزية المدارس والالتزام بالتباعد أثناء اليوم الدراسي في الفصول والفسح وسيتم التشديد على ارتداء الأطفال الصغار الماسك الكامل للوجه.

ونصح المحافظ أولياء الأمور بمنع إحضار أبنائهم إذا كانت هناك أي أعراض اشتباه الإصابة بكورونا، منوها أنه بالتنسيق مع التأمين الصحي سيتم إيجاد زائرة صحية تابع لوزارة الصحة في كل مدرسة على مدار اليوم الدراسي، مع مرور طبيب بصفة دورية على المدارس من أجل إلزام الجميع بتنفيذ الإجراءات الصحية الاحترازية.

ولفت "الأنصاري"، إلى أن بعض المدارس تعمل على فترتين من أجل تحقيق التباعد الاجتماعي داخل الفصول وبعض المدارس سيتم تبديل مواعيد عمل الفصول وسط كثافة طلابية بلغت 47 طالبا في الفصل الواحد، مشيرا إلى أنه سيتم اللجوء إلى التعليم عن البعد، واستعدت المحافظة بمراجعة عمل سريرفات الإنترنت وتحميل كافة المناهج للمراحل التعليمية المختلفة على التابلت المدرسي.