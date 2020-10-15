محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال التجميل والزراعات وتطوير شبكات الري

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، جولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة أعمال التجميل والزراعات وتطوير شبكات الري بالمدينة، وأعمال تجميل محيط ميدان جامعة الملك سلمان بحي النور.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن محيط الجامعة تحول إلى بانوراما جمالية من حيث المساحات الخضراء والزهور والنخيل والانارة، وأعمال اللاند سكيب، مشيرًا إلى أنه جرى وضع مجسمًا للكتاب في ميدان جامعة الملك سلمان، كرمز للعلم والتعليم يعلوه علمي مصر والسعودية.

وأبدى المحافظ عدة ملاحظات خاصة بأحجام مجسم الكتاب، ووجه بتعديلها للحفاظ على العمل الفني والمنظر العام، مشددًا على الاهتمام بتطوير شبكات الري المغذية لتلك المساحات الخضراء، كما قام بجولة تفقدية بشارع السلام، وعدد من الميادين، ووجه بتطوير أعمال التجميل وزيادة المساحات الخضراء به.

جدير بالذكر أن جامعة الملك سلمان الأهلية بجنوب سيناء، جرى إقامتها على مساحة 720 ألف فدان، وتقام على ثلاثة فروع، الأول بمدينة الطور، ويقام على مساحة 355 فدانًا، ويضم 7 كليات هي: "الهندسة، والطب، والعلوم، والصناعات التكنولوجية، وعلوم وهندسة الحاسبات، والصيدلة، والتمريض، ويقام فرع شرم الشيخ على مساحة 35 فدانًا، ويضم كلية السياحة والضيافة، والألسن واللغات التطبيقية، والعمارة، والفنون والتصميم، كلية الإنتاج الإعلامي وفرع رأس سدر ويقام على مساحة 330 فدانًا، ويضم 4 كليات، هي الطب البيطري، و الزراعات الصحراوية، والعلوم الإدارية، وعلوم المجتمع".