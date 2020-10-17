إصابة وزير الخارجية النمساوي بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم السبت، إصابة الوزير ألكسندر شالينبرج بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية النمساوية، أنه ثبتت إيجابية اختبارات أجراها وزير الخارجية شالنبرج لفيروس كورونا.

وقال الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن بلدان أوروبا، تواجه ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، ثلاثة أضعاف ما كان عليه الحال، وقت ذروة انتشار الفيروس في شهر مارس الماضي، في ذات الوقت الذي لم تعد غرف العناية المركزة قادرة على استيعاب المزيد من المرضى.

وأشار "تادروس"، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في جنيف، مساء اليوم الجمعة، إلى أن دخول نصف الكرة الأرضية الشمالي فصل الشتاء سوف يمثل تحديا للأنظمة الصحية فيما يتعلق بفيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية، وذلك بسبب تشابه الأعراض.

وحث على إيلاء الاهتمام بتحصين بعض الفئات مثل كبار السن والأطفال والنساء الحوامل والعاملين الصحيين من فيروس الإنفلونزا، باستخدام اللقاح الموجود والمستخدم.

وأكد "تادروس"، أن المنظمة ستقوم باختبار مواد جديدة وعلاجات من مضادات الفيروسات في المرحلة المقبلة؛ للوقوف على مدى فعاليتها في مواجهة إصابات كورونا.

من جهتها، قالت كبيرة علماء المنظمة الدولية الدكتورة سوميا سواميناثان، إن هناك 50 لقاحا تختبر سريريا حاليا، منها 10 لقاحات في المرحلة الثالثة من الاختبارات.

ودعت سواميناثان إلى التحلي بالصبر حتى يجري الحصول على نتائج هذه الاختبارات؛ للتأكد من سلامة وفاعلية اللقاح، وتقييم البيانات التي ينتظر أن تصل إلى المنظمة خلال الأشهر المقبلة.

من جانبه، قال الدكتور مايك رايان المدير التنفيذي للجنة الطوارئ بالمنظمة إن الكمامة وبرغم أهميتها إلا أنها لا تغني عن التباعد الاجتماعي في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية.

وفيما يتعلق بالبلدان التي تنتظر أن تجرى بها انتخابات، قال إن عمليات التصويت يمكن إجراؤها حتى يعبر المواطنون عن رأيهم، ولكن في إطار سياق مضمون للوقاية وبإجراءات احترازية وصحية، حتى وإن كانت عمليات التصويت تلك ستشهد تجمعات كبيرة.