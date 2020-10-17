كيف تستعلم عن فاتورة الكهرباء وأنت في المنزل؟

حددت الشركة القابضة للكهرباء، طرق الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك بكل شركات التوزيع إلكترونيًا، حيث يمكن من خلالها أن يدخل المشترك على رابط الشركة التابع لها للاستعلام عن الفاتورة وهو في منزله.

خطوات التسجيل

يمكن التسجيل للاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق إدخال البيانات المطلوبة عبر هذا الرابط من هنـــــــــــا

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في مصر بالرابط الخاص بكل شركة

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم

- قم باختيار المحافظة التى تسكن فيها، مثل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في أسيوط أو أي محافظة أخرى.

- قم باختيار الفرع التابع لك وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى.

- اكتب رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.

- قم بالضغط على أمر إظهار الفاتورة سوف تظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتان سابقتان يمكن استعراضهما بالسهم يمين "فاتورة سابقة" والرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم شمال "فاتورة تالية".

- إذا لم تظهر لك فاتورة حاول التأكد من إدخال الفرع صحيحًا وكذلك رقم الاشتراك كما هو موضح سابقًا من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة وحاول كتابتها مرة أخرى.

- يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من جديد.

وطوّرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخدمات المقدمة للمشتركين وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلفة والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

طرق وآليات التواصل

- خدمة الخط الساخن 121: تمّ تفعيله منذ أغسطس 2016، والخدمة تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بجميع شركات التوزيع على جميع أنحاء الجمهورية، وتمّ تعهيد تلك الخدمة إلى إحدى الشركات المصرية المتخصصة في خدمة العملاء ومراكز الاتصال بهدف تقديم خدمة طبقًا للمعايير العالمية.

يمكن الاستعانة بالأرقام التالية أيضًا حسب نوع الخدمة:

- بلاغات فنية: 2835989.

- شكاوى تجارية: 160509.

-إبلاغ القراءات: 146197.

- إبلاغ عن سرقات: 11697.

-إبلاغ عن أعمدة إنارة: 60841.

- استعلام عن متأخرات: 7021.

- حساب فاتورة: 359.

- استفسارات: 527935.