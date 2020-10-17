أغاني وطنية وإجراءات وقاية.. مدارس كفر الشيخ تبدأ العام الدراسي الجديد

على أنغام الأغاني الوطنية والأناشيد، وباتباع الإجراءات الاحترازية تحسبًا لفيروس كورونا، بدأت مدراس محافظة كفر الشيخ اليوم السبت، العام الدراسي الجديد، واستقبل مديرو المدارس الطلاب بالورود والأعلام وسط أجواء من البهجة والفرحة.

وحرص أولياء الأمور على اصطحاب أبنائهم، مرتدين الكمامات والـ "قفازات"، فضلاً عن بروشورات التوعية ببعض المدارس بمخاطر الفيروس وطرق الوقاية منه.

قال الدكتور محمود الديب، ولي أمر: "روحت مع أولادي علشان أوصلهم في أول يوم دراسة، وقبل مانروح عملنا التوعية اللازمة، أولها ممنوع تبادل الأدوات وزجاجات المياه، والمحافظة على ارتداء الكمامة طوال اليوم الدراسي، وحرصنًا على وضع المطهرات داخل الشنطة المدرسية، فضلاً عن صابونة ومنشفة صغيرة، ليتسنى لنجلي غسل يديه باستمرار تحسبا للفيروس".

وأضاف، أنه اتبع كافة الإجراءات الاحترازية، ووجد مدير المدرسة والمعلمين في استقبال الطلاب: "حاجة كويسة، لاقينا المدير والمدرسين بيستقبلوا الطلاب، وفي إجراءات احترازية واعلام مصر وورود بيوزعوها على الطلاب، إطمنا على ولادنا، ويارب الإجراءات دي تستمر".

وفي ذات السياق، استقبلت مدرسة سنهور الإعدادية بنات بدسوق طالباتها، وسط إجراءات احترازية، وعبّرت روضة محمد عن سعادتها قائلة: "لقينا المدرسة شكلها حلو ومتزينة، وفيها بالونات، فرحنا أوي على جو السعادة، وكمان في بوابات تعقيم وإجراءات وممنوع دخول طالبة دون ارتداء كمامات وده شئ جيد، بيحافظوا علينا واحنا للازم نحافظ على نفسنا".

ومن جانبه وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ورؤساء المدن بتفقد المدارس للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الطلاب، والانتهاء من أعمال الصيانة ودهان المقاعد، ومراجعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وأكد "نور الدين" على استعداد 2210 مدرسة، تضم 43228 معلمًا، و850739 طالبًا، لاستقبال العام الدارسي الجديد، موجها بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد، بما يضمن سلامة العملية التعليمية، ومنع تكدس الفصول بحيث لا تزيد الكثافة داخل الفصل عن 23 طالبًا، وتنظيم المقاعد داخل الفصول وتباعد التلاميذ وفق تعليمات وزارة الصحة، حفاظًا على سلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس، حيث تجرى أعمال التطهير والتعقيم بشكل دوري، مشددًا على سرعة التعامل مع أي حالات طارئة.

وتفقدت لجان المتابعة بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب، رفقة مدراء الإدارات التعليمية، بتوجيهات من الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.