"شعراوي" يعقد ورشة عمل مع 7 محافظين بالأقصر

وصل اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ، إلى محافظة الأقصر، لعقد ورشة عمل موسعة مع 7 محافظين، لإطلاق المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة".

وكان في استقبال "شعراوي" المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

مشروع صرف صحى

ومن المقرر أن يستهل وزير التنمية المحلية جولته بمحافظة الأقصر بزيارة قرية القبلي قامولا لتفقد عدد من المشروعات المنفذة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، ومنها مشروع تطوير وحدة طب الأسرة وفقاً لنموذج التأمين الصحي الشامل والكود الذي وضعته وزارة الصحة والسكان، ومشروعات الإنارة العامة بالقرية، ومشروعات النظافة للتخلص من المخلفات الصلبة، كما سيقوم "شعراوي" ومحافظ الأقصر بوضع حجر الأساس لمشروع الصرف الصحي المتكامل بالقرية وذلك ضمن خطة العام المالي 2021/2020.

مشروعات بـ52 مليون جنيه فى 3 قرى

وقال اللواء محمود شعراوي إنه تم تنفيذ مشروعات بحوالي 52 مليون جنيه في 3 قرى بمحافظة الأقصر ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" والبالغ عددها 143 قرية في 11 محافظة.

وسيعقب ذلك انطلاق ورشة العمل التي سيعقدها وزير التنمية المحلية مع المحافظين بحضور كل من المستشار مصطفى ألهم واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج و اللواء أشرف الداودي محافظ قنا واللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء أسامة القاصي محافظ المنيا واللواء أشرف عطية محافظ أسوان واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة.

كما يشارك في الورشة عدد من نواب المحافظين من بينهم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والدكتور محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر والدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا .

استعدادات المرحلة الثانية على مستوى375 تجمعًا ريفيًا

ويشارك في الورشة أيضًا كل من الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولي شركات المياه وهيئة الأبنية التعليمية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وفرق وحدات متابعة المبادرة بالمحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوي أنه سيتم خلال الورشة استعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى للمبادرة والاستعدادات الخاصة ببدء تنفيد المرحلة الثانية على مستوى 357 تجمعًا ريفيًا في 14 محافظة .

كما سيعقب ذلك عقد حوار مفتوح لوزير التنمية المحلية مع ممثلي اللجان المجتمعية بقرى حياة كريمة بـ6 محافظات.