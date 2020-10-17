"ضابط برتبة إنسان" يساعد ذوي الاحتياجات ومرضى السرطان: دعواتهم بتهزني

تجده واقفًا على باب المركز، متخذًا من البوابة والطرقات مكانًا له بعيدًا عن مكتبه، يعرفه كل محتاج وذوي احتياجات خاصة، حيث اعتاد الرائد إسلام الوكيل، وكيل مركز إصدار بطاقات الرقم القومي بمركز معلومات سخا في كفر الشيخ، على مساعدة كبار السن وذوي الأمراض والاحتياجات الخاصة، في سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، فضلاً عن مساعدة غير القادرين في استكمال دفع الرسوم، عملاً بالحديث الشريف "حُرِّم على النار كل هيّن ليّن سهل قريب من الناس".

الضابط الذي لم يقتصر عمله على تطبيق القانون فحسب، بل طبق قانون الإنسانية حتى لقبه الأهالي بـ"الضابط الإنسان"، فوجئ بتداول اسمه على منصات السوشيال ميديا وجروبات محافظة كفر الشيخ، لما يقوم به من جهد كبير في مساعدة ذوي الاحتباجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، في صمت، حيث أكد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك، على أنه دائم التواجد بين الناس منذ الصباح حتى إنتهاء عمله بالمركز في الثالثة عصرًا كل يوم.

"أنا بقوم بواجبي في عملي، لأنه مكان شرطي خدمي للمواطنين، لازم يشعر المواطن بحسن سير الخدمه لحد ماتخلص بكافه التيسيرات الممكنه القانونيه، لاستخراج بطاقه الرقم القومي و تيسير إنهاء إجراءات المستندات المطلوبة، خصوصًا مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه والحالات البسيطة، وفوجئت بتداول اسمي على الفيس بوك، ناس بتشكرني رغم أن ده شغلي»، بهذه الكلمات لخص الضابط إسلام ما يقوم به بشكل يومي دون انتظار مقابل أو كلمة شكر.

حالات كثيرة من غير القادرين تتردد على مركز المعلومات بسخا، سواء لاستخراج بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد المميكنة، أو الزواج أو القيد العائلي: "في ناس غير قادرة بتيجي المركز، تستخرج بطاقات رقم قومي، أو أي مستندات، ومش بيبقى معاها فعلاً ثمن الرسوم، فالحمدلله بسدد الرسوم مكانهم دون أي حرج، لأن في الآخر دعوات الناس هي اللي بتكسب، واللي فيها لله عمرها ما بتغرق كسبانة دايمًا، إللي ربنا بيقدرنا عليه بنعمله، وكمان بنحاول التيسير على الأهالي، في إجراءات استخراج بطاقه الرقم القومي، القيد العائلي وتصحيحات القيود وإصدارها من شهادات مميكنه للميلاد والزواج وغيرها ودا طبعا طبقًا لتعليمات وتوجيهات مساعد أول الوزير اللواء طارق الإعصار، ببذل الجهد للتيسير في خدمه المواطنين"، بحسب إسلام.

يتعرض وكيل مركز إصدار الرقم القومي في كفر الشيخ، لمواقف عدة بشكل يومي، تجعله يتأثر: "بتجيلي ناس مريضة سرطان، عايزه بطاقتها بأسرع وقت عشان تستلم علاجها، الحالات دي بتأثر فيا أوي، وبيكون ليها الأولوية في كل حاجة، لأن الدقيقة في حياتهم بتفرق، وكمان فيهم ناس مش بتبقى قادرة تكمل مصاريف استخراج البطاقة أو غرامة او غيرها، فواجب علينا نساعدهم، دعواتهم بتهزني، جبر خواطر الناس ومساعدتهم في قضاء حوائجهم أعظم حاجة ممكن الإنسان يعملها في الدنيا".