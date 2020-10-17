نائب وزير التعليم يتأكد من توافر أدوات التعقيم بدورات مياه بمدرسة السعيدية (صور)

تفقد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، دورات المياه الخاصة بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، موجهًا بضرورة توافر أدوات التعقيم للطلاب حفاظًا على النظافة العامة للحماية من فيروس كورونا، مع أول أيام العام الدراسي الجديد.

ووجه نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لطلاب مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة فى أول يوم دراسي، قائلًا: "نظام التقويم الجديد يقوم على الفهم ومش هيجيلك أسئلة نفس اللي موجودة فى الكتاب ولو فهمت ما فى الكتاب هتعرف تحل الامتحان والسؤال"، مشيرًا إلى أنَّ "التابلت" للصف الأول الثانوى جاهز للاستلام وهناك كتب تفاعلية ومنصة "اسأل المعلم" و"بنك المعرفة".

وقال نائب وزير التعليم، إنَّ الالتزام بارتداء الكمامات الطبية سيعمل على عدم انتشار فيروس كورونا داخل المدارس، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة لديها خطط وسيناريوهات بديلة سيتم تنفيذها حال حدوث أي معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي.

وقال نائب الوزير: "وجهوا أولادكم للمنصات والقنوات التعليمية، وعلى الطالب أن يسجل ملاحظاته على الحصة التى شاهدها فى القنوات التعليمية ويناقش المعلم فيها، كما أنه يجب على المعلمين مشاهدة بث القنوات التعليمية والمدرسة تكمل ما يتم بثه فى القنوات التعليمية"، موضحًا "أن نظم التقييم فى الثانوية العامة لن تكون عبارة عن أسئلة مباشرة لأن الوزارة ترغب فى قياس ما تعلمه الطالب فعليًا".

وبدأ العام الدراسي الجديد، صباح اليوم، في العديد من مدارس المحافظات، وسط إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية وفناء المدارس ودورات المياه، وتنفيذ خطط التباعد بين التلاميذ داخل الفصول، لمنع انتشار "كوفيد -19".