"الوطن" تجيب عن تساؤلات قرائها حول العام الدراسي الجديد

حرصاً من "الوطن" على التواصل المستمر مع قرائها، والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم، أطلقت مبادرة لتلقي أسئلة واستفسارات المواطنين عن العام الدراسي الجديد قبل ساعات قليلة من انطلاقه، لتقدم الإجابات عليها في السطور القادمة.

* هل سيتم إلغاء الدراسة عقب تحصيل المصاريف المدرسية؟

- الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رد على تلك الأقاويل، لـ"الوطن"، قائلاً إنها "شائعة سخيفة"، مشيراً إلى أن العام الدراسي الجديد سيبدأ خلال ساعات وسط إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، قائلاً: "سنتصدى لكل الشائعات ولن نلتفت لها".

وأكد "شوقي"، أن الوزارة ستعمل كل ما بوسعها، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ وأعضاء هيئات التدريس والقائمين على العملية التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية.

* هل سيتم إلغاء الحضور والانصراف في العام الدراسي الجديد؟

- وزير التربية والتعليم، رد أيضاً على هذا التساؤل لـ"الوطن"، مؤكداً أن هناك غيابا وحضورا بين الطلاب، ولن نسمح بغياب أي طالب دون عذر قهري.

* ماذا عن الطالب الذي سيتعدى نسبة الغياب المقررة؟

- وزير التعليم، قال إن من يتعدى نسب الغياب المقررة سيتم فصله.

*هل دخول ابني لمجموعة التقوية في مدرسته إجباري؟

- الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، رد على هذا التساؤل لـ"الوطن"، موضحًا أن مجموعات التقوية اختيارية لجميع التلاميذ وليست إجبارية.

* ما هو مواعيد الحضور لطلاب المراحل الابتدائية والاعدادية؟

- مصادر بالوزارة أكدت أن مواعيد الحضور ستعلن من كل مدرسة؛ حيث إن الجداول حسب الكثافة الطلابية، وأن تقليل فترة الحضور بالمدارس هدفه بالأساس تقليل الكثافة الطلابية، بما يؤدي لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب.

* هل سيتم غلق المدارس والجامعات في الفترة المقبلة؟

- مصادر بالوزارة أكدت لـ"الوطن"، أيضاً أنه لا يوجد أي نية لدى الحكومة لغلق المدارس والجامعات في الفترة الراهنة، وأن مؤشرات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالبلاد ما زالت مطمئنة حتى الآن، وأننا مستعدين لجميع السيناريوهات.

* ماذا لو ارتفعت الإصابات بشدة في إطار ما يتردد عن موجة كورونا الثانية؟

- الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رد على هذا التساؤل في برنامج "مساء دي إم سي"، وقال إنه تم وضع خطة في حالة ساءت الظروف بسبب كورونا ليكون التعليم عن بعد هو مصدر التدريس الرئيسي بعيدًا عن الحضور في المدرسة، موضحًا أنه تم اعداد مادة تعليمية للطلاب في حالة الإغلاق الكامل اذا حدثت تطورات بشأن كورونا، مشيراً إلى أن القنوات التليفزيونية التعليمية والمنصات الإلكترونية ستكون بديلة للطلاب في حالة الإغلاق الكامل.

* متي سيتسلم طلاب الصف الأول الثانوي لـ"التابلت" الخاص بهم؟

- وزير التعليم، رد على هذا التساؤل أيضاً خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي إم سي، وأكد أن كل طلاب الصف الأول الثانوي سيحصلون على أجهزة التابلت خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي وهي موجودة حاليًا في كل المديريات التعليمية.

* هل تم نقل امتحانات شهادات النقل من 3 ابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي؟

- الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، رد على هذا الأمر، مؤكداً عدم صحته، وأنه أولى شائعات العام الدراسي الجديد.

* متى ستبدأ إجازة نصف العام الدراسي؟

- حسب الجدول الزمني المعلن من وزارة التعليم؛ ستبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).

* هل تم إلغاء "القصة"؟

- نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلغاء القصة المقررة في منهج اللغة العربية لكل المراحل التعليمية، مشيرا إلى أن كل ما يتردد عن ذلك، عار تماما من الصحة، موضحا أن جميع المناهج الدراسية كما هي، إلا أنه أوضح أن القصة في الثانوية هي لـ"القراءة والإطلاع" فقط.