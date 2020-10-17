تبدأ اليوم.. جدول مواعيد عرض البرامج التعليمية لـ3 مراحل

وقعت وزارة التربية والتعليم اتفاقاً مع 10 قنوات تليفزيونية لبث الدروس والموضوعات المقررة على التلاميذ من الصف الرابع إلى الثاني عشر، مشيرة إلى أنه جرى اختيار أفضل المدرسين في كل مادة لتقديمها، كما أتاحت الوزارة إمكانية مشاهدة تلك البرامج مرة أخرى على "يوتيوب".

وأوضحت الوزارة، أن تلك الخطوة جاءت لمساعدة الطلاب ممن ليس لديهم اتصال بالإنترنت على متابعة دروسهم بالطرق الحديثة، وحتى يذهب جميع التلاميذ إلى المدرسة ليس لتلقي الدروس ولكن من أجل القيام بأنشطة "رياضية، اجتماعية، ثقافية"، ومناقشة ما شاهدوه وتعلموه إلكترونيا عبر المكتبة الرقمية وبنك المعرفة، مع التوسع في إنشاء القنوات التليفزيونية التعليمية المتخصصة المدمجة داخل النظام التعليمي.

وتستعرض "الوطن" مواعيد وجدول عرض البرامج التعليمية للمراحل المختلفة بالساعات المحددة، وفقا لما ذكرته شيري بباوي، المخرجة في القناة التعليمية، في حديثها لـ"الوطن"، استمرارا لسلسلة الخدمات التعليمية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مواعيد عرض برامج "سر التفوق" للمرحلة الثانوية السبت 17 أكتوبر

ـ يذاع برنامج سر التفوق من الساعة 10 صباحا إلى 11 صباحا، ويعرض شرحًا في مادة الرياضيات للصف الأول الثانوي، عربي ولغات.

ـ من الساعة 12 إلى 1 ظهرًا تذاع مادة علم النفس والاجتماع للصف الثالث الثانوي.

ـ تعرض مادة الفلسفة للصف الثاني الثانوي من الساعة 1 إلى 2 ظهرا.

ـ من الساعة 3 إلى 4 عصرا تذاع مادة الأحياء لغات للصف الأول الثانوي.

ـ تعرض مادة اللغة العربية للصف الثاني الثانوي من الساعة 4 إلى 5 مساء.

ـ يجري عرض مادة اللغة الإيطالية من الساعة 7 إلى 8 مساءً للصف الثالث الثانوي.

ـ تعرض مادة الفلسفة والمنطق للصف الثالث الثانوي من الساعة 8 إلى 9 مساء.

مواعيد عرض برامج "سر التفوق" للمرحلة الثانوية الأحد 18 أكتوبر

ـ من الساعة 10 إلى 11 صباحا، شرح لمادة اللغة العربية للصف الأول الثانوي.

ـ من الساعة 12 إلى 1 ظهراً، يعرض شرح في مادة الجغرافيا للصف الثالث الثانوي.

ـ من الساعة 1 إلى 2 ظهراً، يعرض شرح في مادة الرياضيات للصف الثاني الثانوي.

ـ من الساعة 3 إلى 4 عصراً، تذاع مادة الفلسفة للصف الأول الثانوي.

ـ من الساعة 4 إلى 5 مساءً، تذاع مادة الرياضيات لغات للصف الأول الثانوي.

ـ من الساعة 7 إلى 9 مساءً، يقدم شرح في مادة الفيزياء للصف الثالث الثانوي.

مواعيد عرض برامج سر التفوق للمرحلة الثانوية الاثنين 19 أكتوبر

ـ من الساعة 10 إلى 11 صباحا، تذاع مادة الأحياء للصف الأول الثانوي.

ـ من الساعة 12 إلى 1 ظهرا، تعرض مادة التاريخ للصف الثالث الثانوي.

ـ من الساعة 1 إلى 2 ظهرا، تعرض مادة التاريخ للصف الثاني الثانوي.

ـ من الساعة 3 إلى 4 عصرا، تعرض اللغة الألمانية للصف الأول الثانوي.

ـ من الساعة 4 إلى 5 مساء، تعرض اللغة الألمانية للصف الثاني الثانوي.

ـ من الساعة 7 إلى 9 مساء، تذاع مادة الرياضة التطبيقية للصف الثالث الثانوي.

مواعيد عرض برامج "سر التفوق" للمرحلة الثانوية الثلاثاء 20 أكتوبر

ـ من الساعة 10 إلى 11 صباحا، تذاع مادة الكيمياء للصف الأول الثانوي.

من الساعة 12 إلى 1 ظهرا، تذاع مادة الأحياء لغات للصف الثالث الثانوي.

ـ من الساعة 1 إلى 2 ظهرا، تعرض مادة الكيمياء للصف الثاني الثانوي.

ـ من الساعة 3 إلى 4 عصرا، تذاع مادة الكيمياء لغات للصف الأول الثانوي.

ـ من الساعة 4 إلى 5 مساءً، تذاع الكيمياء لغات للصف الثاني الثانوي.

ـ من الساعة 7 إلى 8 مساءً، يقدم شرح في اللغة الانجليزية، للصف الثالث الثانوي.

ـ من الساعة 8 إلى 9 مساءً، تذاع مادة الكيمياء للصف الثالث الثانوي.

مواعيد عرض برامج "سر التفوق" للمرحلة الثانوية الأربعاء 21 أكتوبر

ـ من الساعة 10 إلى 11 صباحا، تذاع مادة الفيزياء للصف الأول الثانوي.

ـ من الساعة 12 إلى 1 ظهرا، تعرض مادة الأحياء للصف الأول الثانوي.

ـ من الساعة 1 إلى 2 ظهرا، تذاع مادة الأحياء للصف الثاني الثانوي.

ـ من الساعة 3 إلى 4 عصرا، تعرض مادة الفيزياء لغات للصف الأول الثانوي.

ـ من الساعة 4 إلى 5 مساءً، تذاع مادة الأحياء لغات للصف الثاني الثانوي.

ـ من الساعة 7 إلى 9 مساءً، تذاع مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي.

مواعيد عرض برامج "سر التفوق" للمرحلة الثانوية الخميس 22 أكتوبر

ـ من الساعة 10 إلى 11 صباحا، تقدم شرح مادة اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي.

ـ من الساعة 12 إلى 1 ظهرا، تعرض مادة الفيزياء لغات للصف الثالث الثانوي.

ـ من الساعة 1 إلى 2 ظهرا، تذاع مادة الفيزياء لغات للصف الثاني الثانوي.

ـ من الساعة 3 إلى 4 عصرا، تذاع مادة التاريخ للصف الأول الثانوي.

ـ من الساعة 4 إلى 5 مساءً، تذاع مادة اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي.

ـ من الساعة 7 إلى 9 مساءً، تعرض مادة الرياضة البحتة للصف الأول الثانوي.

مواعيد عرض برامج "سر التفوق" للمرحلة الثانوية الجمعة 23 أكتوبر

ـ من الساعة 10 إلى 11 صباحا، تعرض مادة الكيمياء لغات للصف الأول الثانوي.

ـ من الساعة 12 إلى 1 ظهرا، تذاع مادة الكيمياء لغات للصف الثالث الثانوي.

ـ من الساعة 1 إلى 2 ظهرا، تذاع مادة الجيولوجيا للصف الثالث الثانوي.

ـ من الساعة 3 إلى 4 عصرا، تذاع مادة الجغرافيا للصف الأول الثانوي.

ـ من الساعة 4 إلى 5 مساءً، تذاع مادة الفيزياء للصف الثاني الثانوي.

ـ من الساعة 7 إلى 9 مساءً، تعرض مادة الرياضيات لغات للصف الثالث الثانوي.

مواعيد عرض البرامج التعليمية للمرحلتين الإعدادية والابتدائية

ـ الصف السادس الابتدائي، من 9:00 إلى 9:30 صباحا، والإعادة 2 ظهرا.

ـ الصف الأول الإعدادي، من 9:30 إلى 10 صباحا، والإعادة 2:30 ظهرا.

ـ الصف الثاني الإعدادي، من 11 إلى 11:30 والإعادة 10 مساءً.

ـ الصف الثالث الإعدادي، من 11:30 إلى 12 والإعادة 10:30 مساءً.