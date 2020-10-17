نائب وزير التعليم يمازح معلم بعد قياس درجة حرارته: "أنا هموت خلاص"

تفقد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، مدرسة السعيدية بمحافظة الجيزة، مع أول أيام بدء العام الدراسي الجديد بمختلف مدارس الجمهورية، لمتابعة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس وتطهير الفصول الدراسية وتعقيم دورات المياه، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للتلاميذ وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على العملية التعليمية.

وأثناء تفقد نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين المدرسة، قام أحد معلمي المدرسة بقياس درجة حرارة الدكتور رضا، من خلال مسدس قياس الحرارة، وتبين أن درجة حرارته 25 درجة.

وفي خطأ غير مقصود ، من المعلم الذي قام بقياس درجة حرارة نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، قبل دخوله لتفقد المدرسة وزيارته، حيث قال لنائب الوزير بعد محاولة استفساره عن درجة حرارته بعد قياسها له، أن درجة حرارة حضرتك 25 درجة، وهو ما أثار "ضحك" نائب الوزير لشؤون المعلمين، حيث قال مداعبا للمعلم ولجميع الحاضرين، "أنا هموت خلاص طالما درجة حرارتي 25 درجة".

وأكد نائب وزير التعليم، أن الوزارة لم تتلقي أى شكاوى خلال سير أول أيام الدراسة، مشيراً إلى أن هناك متابعة لحظية لسير اليوم الدراسي بمختلف المدارس، لوضع السيناريوهات المحتملة حال حدوث أى معوقات تؤثر على العملية التعليمية.

وأوضح حجازي، أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير العمل بجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن الوضع الصحى بالمدارس جيد للغاية، ولا يوجد أى أزمات تواجه سير الدراسة حتى الأن.