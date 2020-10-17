مع بدء الدراسة.. تطعيمات ضرورية للأطفال لتجنب عدوى "كورونا"

بدأ صباح اليوم السبت الموافق 17 أكتوبر العام الدراسي الجديد 2021/2020، حيث يعيش أولياء الأمور حالة من الخوف الشديد والترقب مع دخول أبنائهم المدارس، خوفًا من عودة زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال فترة الدراسة، ما يجعلهم في حيرة وتساؤل دائمًا حول كيفية وقاية أبنائهم من العدوى.

كما يحرص الكثير منهم على أن يتناول أبناؤهم عددًا من التطعيمات المختلفة للوقاية من الأمراض المعدية.

وهناك عدد من التطعيمات بخلاف مصل الإنفلونزا يجب أن يتناولها الأطفال حتى لا يتعرضوا للعدوى، أو بهدف تقليل خطر الإصابة.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، التطعيمات التي يجب أن يتناولها الأطفال مع بداية موسم الدراسة لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية على النحو التالي:

1- مصل الإنفلونزا

يقول الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح لـ "الوطن" "إن مصل الإنفلونزا من أهم التطعيمات التي يجب أن يتم تناولها مع بداية موسم الشتاء، من الكبار والأطفال، ولكن تزداد حاجة الأطفال إليه مع بدء موسم الدراسة، لتجنب الإصابة بعدوى الإنفلونزا، حيث إنه الأكثر انتشارًا خاصة في تلك الأيام التي تشهد تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تتشابه أعراض الإنفلونزا مع فيروس كورونا".

ويوضح "الحداد" "أن مصل الإنفلونزا الموجود هذا العام، من النوع الرباعي، حيث يتناوله الأشخاص فوق سن 3 سنوات، وهو يختلف عن النوع الثلاثي الذي يتم توفيره كل عام، نظرًا لأنه يعالج عدة فصائل مختلفة من الإنفلونزا ويوفر حماية أكبر من الإصابة بالعدوى، ويصل سعر مصل الإنفلونزا الرباعي هذا العام إلى 170 جنيهًا بالمصل واللقاح".

2- مصل المكورات الرئوية

ويشير رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إلى ضرورة تناول مصل المكورات الرئوية، والذي يقي من الكبد الرئوي ومجموعة من الميكروبات والتي تسبب الإصابة باضطراب عمل الطحال والاضطرابات المناعية، ويصل سعر مصل المكورات الرئوية إلى 490 جنيهًا بالمصل واللقاح.

3- مصل الجديري المائي

وعن تطعيم الجديري المائي، يقول "الحداد" "إنه يعد من التطعيمات المهمة أيضًا، نظرًا لأن الجديري المائي على قائمة الأمراض المعدية التي تنتشر سريعًا بين الأطفال، ويعمل مصل الجديري المائي على مد الجسم بالأجسام المضادة والتي تساعد على مواجهة العدوى بشكل كبير، ويصل سعر مصل الجديري المائي إلى 320 جنيهًا بالمصل واللقاح".

4- مصل الإنفلونزا البكتيرية

ويشير "الحداد" إلى "أن مصل الإنفلونزا البكتيرية، يقي من التهابات الأذن الوسطى بالإضافة إلى عدوى الالتهاب الرئوي، ويصل سعر مصل الإنفلونزا البكتيرية إلى 75 جنيهًا في المصل واللقاح".